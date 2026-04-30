voices38 выпустил кряк-фикс Denuvo для Black Myth: Wukong

На днях известный взломщик voices38 сообщил о выпуске кряка защиты Denuvo для souls-подобного экшена Black Myth: Wukong. Как оказалось, у взлома обнаружились некоторые проблемы, из-за чего voices38 пришлось в скором порядке выпустит кряк-фикс.

Как сказал сам взломщик:

В этой игре используется собственный слой обфускации для её функций, поэтому размер исполняемого файла составляет 694 МБ. Это мешало работе моих инструментов Denuvo, и одна вещь рассчитывалась неправильно. Теперь всё в порядке, приношу извинения за неудобства.