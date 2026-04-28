voices38 взломал защиту Denuvo в Black Myth: Wukong

Взломщик voices38 сообщил о выпуске взлома защиты Denuvo в ещё одной знаковой игре - Black Myth: Wukong.
Ранее игру взломала группа DenuvOwO с помощью гипервизора, однако полноценного взлома у Black Myth: Wukong не было с 2024 года. voices38 поблагодарил коллег за решение с гипервизором, но отметил, что для данной игры оно больше не требуется. Игра была защищена Steam + Denuvo.
Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.
Красавчик!
И не такой большой перерыв от последнего взлома.
Хоть игра мне и не интересна, ну он красавчик.
(Щас начнётся: призыв активашников, визора и священная война диванных моралистов ⚔️
Одни будут кричать «покупай лицензию», другие «я бесплатно прошёл и норм»,
третьи вообще придут просто поорать 😄
А игру, как обычно, никто обсуждать не будет 👍)
Как раз игру довели до ума (думаю патчей больше и не будет)
Да что там ломать-то? Любой лошара может. Питон загружай, да вперёд!
Отличная новость! Игра - замечательная. Купил в свое время от скуки,но спустя время игра раскрылась, и я очень сильно от нее кайфанул
Бабизян как игра хоть и калище, но спасибо, что хоть не очередного соника.