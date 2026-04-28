voices38 взломал защиту Denuvo в Black Myth: Wukong

Взломщик voices38 сообщил о выпуске взлома защиты Denuvo в ещё одной знаковой игре - Black Myth: Wukong.

Ранее игру взломала группа DenuvOwO с помощью гипервизора, однако полноценного взлома у Black Myth: Wukong не было с 2024 года. voices38 поблагодарил коллег за решение с гипервизором, но отметил, что для данной игры оно больше не требуется. Игра была защищена Steam + Denuvo.

Какую игру voices38 планирует взломать следующей - на данный момент неизвестно.