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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 488 оценок

Вы можете оформить предзаказ на полноразмерный бюст главного персонажа Black Myth: Wukong по цене около 5000 долларов

Serious Ash
Новости

Скульптура детализирована и разработана в соответствии с визуальными эффектами игры, с использованием высококачественных материалов, таких как платиновый силикон.

Поклонники Black Myth: Wukong смогут приобрести скульптуру главного героя игры, но цена будет очень высокой. Бюст Destined One в натуральную величину стал доступен для предзаказа 16 декабря 2024 года.

Производитель товаров Queen Studios решил представить фантастическую скульптуру главного героя The Destined One. К сожалению для всех, кроме самых обеспеченных поклонников Black Myth: Wukong, ее цена будет соответствовать ее вниманию к деталям. Предварительные заказы на скульптуру начинаются с минимального первоначального взноса в размере 1750 долларов США, по сравнению с общей суммой в 4930 долларов США. С учетом расходов на доставку окончательная стоимость, уплачиваемая потенциальным покупателем, вероятно, превысит 5000 долларов США. Queen Studios также представила видеотрейлер, демонстрирующий дизайн и особенности скульптуры.

Бюст The Destined One от Queen Studios позиционируется как «в натуральную величину» и имеет высоту около 40 дюймов (100 сантиметров). Он копирует большую часть верхней части тела The Destined One, одетый в культовый комплект Black Myth: Wukong Monkey King и держащий свою мистическую тыкву. Период предзаказа продлится до 30 декабря 2024 года, а сами статуи, как ожидается, будут доставлены где-то в четвертом квартале 2025 года.

Согласно описанию Queen Studios, бюст демонстрирует «непревзойденное мастерство» и реализм, разработанный для достижения уровня детализации, соответствующего визуальным эффектам игры. Пушистая грива The Destined One сделана из золотой шелковой шерсти для достижения реалистичной текстуры и течения. Кожа скульптуры сделана из платинового силикона и смолы для ее реалистичной текстуры. Дизайн доспехов также детализирован: на многих частях присутствуют красные веревки и видимая шнуровка, а также замысловатая резьба почти на каждой части костюма.

+ ещё 7 картинок
-4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
ZAUSA

Дешевле живую обезьяну купить.

5
Igor Udilov

XD

0
Александр Гоголев

Я даже Аду Вонг или Цири из 3го Ведьмака не заказал бы за 5к бакинских. Какая еще макака? Вы рофлите?

2
Raphtallia

Обыкновенная... Китайская. И кстати тут только половина макаки. Видимо целая будет стоить 10.

0
Здарова Заебал

за такие бапки можно мега крутой комп собрать с крутым моником впридачу

2
hpi

Ну мега крутой нет. Но выше среднего да

-5
Unicorling hpi

За 1000$ это уже выше среднего

3
Raphtallia hpi

4090 и 7800 выйдут в 3500$ в среднем. Докинуть мать, БП, озу и ссд с корпусом. как раз в 5к и уложитесь.даже дешевле, если поискать.Так что да, за 5к зеленых можно собрать мегакрутой ПК.

1
Roflanders

Детализация, конечно, отвал башки, особенно доспех.

1
Kenn1y

Эта новость будет актуальна на китайском форуме.

1
hpi

Кароче, раздевать можно?

0
Raphtallia

А смысл? Нижней части то все равно нет...

-1
EvgeniiV
0
Jensen

Девушки из Китая будут в восторге.

0
1barac9U7ada7

Есть желающие ?

0
kolinmah
-1