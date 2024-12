Вы можете оформить предзаказ на полноразмерный бюст главного персонажа Black Myth: Wukong по цене около 5000 долларов

Скульптура детализирована и разработана в соответствии с визуальными эффектами игры, с использованием высококачественных материалов, таких как платиновый силикон.

Поклонники Black Myth: Wukong смогут приобрести скульптуру главного героя игры, но цена будет очень высокой. Бюст Destined One в натуральную величину стал доступен для предзаказа 16 декабря 2024 года.

Производитель товаров Queen Studios решил представить фантастическую скульптуру главного героя The Destined One. К сожалению для всех, кроме самых обеспеченных поклонников Black Myth: Wukong, ее цена будет соответствовать ее вниманию к деталям. Предварительные заказы на скульптуру начинаются с минимального первоначального взноса в размере 1750 долларов США, по сравнению с общей суммой в 4930 долларов США. С учетом расходов на доставку окончательная стоимость, уплачиваемая потенциальным покупателем, вероятно, превысит 5000 долларов США. Queen Studios также представила видеотрейлер, демонстрирующий дизайн и особенности скульптуры.

Бюст The Destined One от Queen Studios позиционируется как «в натуральную величину» и имеет высоту около 40 дюймов (100 сантиметров). Он копирует большую часть верхней части тела The Destined One, одетый в культовый комплект Black Myth: Wukong Monkey King и держащий свою мистическую тыкву. Период предзаказа продлится до 30 декабря 2024 года, а сами статуи, как ожидается, будут доставлены где-то в четвертом квартале 2025 года.

Согласно описанию Queen Studios, бюст демонстрирует «непревзойденное мастерство» и реализм, разработанный для достижения уровня детализации, соответствующего визуальным эффектам игры. Пушистая грива The Destined One сделана из золотой шелковой шерсти для достижения реалистичной текстуры и течения. Кожа скульптуры сделана из платинового силикона и смолы для ее реалистичной текстуры. Дизайн доспехов также детализирован: на многих частях присутствуют красные веревки и видимая шнуровка, а также замысловатая резьба почти на каждой части костюма.