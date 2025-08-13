Выход Black Myth: Wukong на Xbox спровоцировал призывы к бойкоту со стороны игроков

Долгожданный экшен Black Myth: Wukong выходит на консолях Xbox Series X|S 20 августа, ровно через год после релиза на ПК и PlayStation 5. Однако это событие было встречено частью игрового сообщества Xbox с недовольством и призывами бойкотировать игру.

Причиной негативной реакции стала задержка выхода и ее объяснение. Изначально разработчики из студии Game Science заявили, что им требуется дополнительное время для оптимизации игры на платформах Microsoft, чтобы она соответствовала их стандартам качества. Позднее руководитель студии Фэн Цзи более конкретно указал на технические трудности, связанные с адаптацией проекта для Xbox Series S, в частности, упомянув ее 10 ГБ общей памяти. По его словам, у команды не было достаточного опыта для быстрой оптимизации под данную конфигурацию.

Несмотря на официальные заявления, многие игроки усомнились в истинности этих причин. Тот факт, что релиз на Xbox состоялся ровно через 365 дней после выхода на других платформах, породил массовые спекуляции о наличии временного эксклюзивного соглашения с Sony. Некоторые пользователи считают, что разработчики были нечестны, обвинив в задержке консоль Series S, в то время как настоящей причиной могла быть коммерческая сделка. Ситуацию усложнили и заявления Microsoft, в которых утверждалось, что задержка не связана с техническими ограничениями платформы.

В результате в сообществе Xbox распространились призывы не поддерживать проект покупкой. Разочарованные игроки в комментариях под анонсирующими трейлерами заявляют, что студия отнеслась к ним как к пользователям второго сорта и что они не будут приобретать игру после годичного ожидания и противоречивых объяснений. Некоторые отмечают, что за это время потеряли интерес или предпочтут поддержать другие проекты, выходящие в Game Pass.