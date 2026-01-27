Взлом Black Myth: Wukong оказался не из простых - 0xZeOn выпустил ещё одно обновление своего взлома

Крякер 0xZeOn сообщил о выходе нового обновления 2.2 для обхода защиты Denuvo в экшене Black Myth: Wukong на основе гипервизора.
По словам крякера, в рамках работ было также сокращено количество патчей KUSER — это сделано для проверки их возможного влияния на стабильность и предотвращения потенциальных сбоев. Сейчас сборка проходит активное тестирование, а команда ожидает обратную связь от пользователей.
Если метод покажет стабильные результаты, это может стать очередным заметным шагом в противостоянии Denuvo и сцены взлома, особенно с учётом сложности защиты в Black Myth: Wukong.
По словам крякера:
