Black Myth: Wukong продолжится, но Game Science хочет начать с нуля с Black Myth: Zhong Kui

С анонсом нового проекта Game Science, Black Myth: Zhong Kui, геймеры могли предположить, что студия отошла от Black Myth: Wukong, чтобы сосредоточиться на своей следующей игре. Game Science подтвердила, что история Сунь Укуна продолжится, хотя сейчас приоритет отдан Black Myth: Zhong Kui.

В китайской социальной сети Weibo генеральный директор Game Science Фэн Цзи опубликовал длинное сообщение, в котором объяснил, почему они решили работать над Black Myth: Zhong Kui вместо разработки DLC для Wukong, что, как все предполагали, должно было стать следующим шагом студии, учитывая огромный успех игры.

Хотя Фэн Цзи упомянул, что они работали над дополнением Black Myth: Wukong после выхода игры, события приняли другой оборот, и с этого момента всё пошло как по маслу. Разработчик убедил коллег работать над новой игрой вместо DLC, что, в свою очередь, привело к рождению Black Myth: Zhong Kui.

Хотя DLC для Black Myth: Wukong был бы более простым проектом, Фэн Цзи хочет начать с нуля, объясняя:

DLC, конечно, был бы хорошим выбором, но сейчас мы предпочитаем сначала сделать новую игру Black Myth: с новым героем, новым геймплеем, новой графикой, новыми технологиями и новым сюжетом. Мы хотим освободить руки, смело экспериментировать, отойти от устоявшихся формул и начать с нуля.

Означает ли это, что Black Myth: Wukong DLC ​​будет? Ответ Фэн Цзи вызывает сомнения. Подтверждая, что «Путешествие на Запад» будет продолжено, разработчик не уточняет, будет ли это DLC или совершенно новая игра. Более того, Фэн Цзи признаёт, что любые идеи фанатов, которые он видел, уже «гораздо более безумные», чем то, что разработчики даже могли себе представить.

Возможно, многие считают, что DLC стабильнее, безопаснее, понятнее и быстрее, однако многие идеи в фанатских кругах, которые я видел, уже гораздо более безумны, чем те идеи DLC, которые мы имели в виду ранее. Как и все вы, я люблю мир «Путешествия на Запад» — мир демонов, монстров, богов и будд, поэтому легенда о Сунь Укуне вернётся в своё время, более полной и основательной, как только будет должным образом подготовлена.

Судя по заявлению Фэн Цзи, похоже, они перешли от работы над DLC к работе над Zhong Kui. Хотя он подтвердил возвращение Сунь Укуна, это не обязательно означает DLC, а скорее может быть продолжением Black Myth: Wukong.