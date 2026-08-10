Game Science не станет ускорять разработку Black Myth: Zhong Kui с помощью ИИ

Разработчики Black Myth: Zhong Kui не собираются использовать искусственный интеллект для ускорения производства игры. Соучредитель Game Science и художественный руководитель серии Black Myth Ян Ци заявил, что команда пока предпочитает придерживаться традиционных методов работы над дизайном и созданием игровых ресурсов.

Black Myth: Zhong Kui станет вторым крупным проектом Game Science в серии после Black Myth: Wukong. Игра всё ещё находится в разработке, поэтому о сроках её выхода пока известно немного. При этом, судя по словам одного из руководителей студии, использование современных ИИ-инструментов не рассматривается как способ сократить производственный цикл.

В китайской социальной сети Weibo Ян Ци ответил на вопрос пользователя о том, насколько искусственный интеллект способен ускорить создание Black Myth: Zhong Kui. Представитель Game Science отметил, что команда не планирует применять ИИ на этапах проектирования и производства игровых ресурсов.

Объясняя свою позицию, Ци привёл в пример режиссёра Кристофера Нолана. По его мнению, даже в период активного развития цифровых технологий и масштабного использования 3D-графики можно добиваться впечатляющих результатов, продолжая применять традиционные методы кинопроизводства.

По словам Ци, Game Science при этом не опасается, что отказ от ИИ приведёт к отставанию от индустрии. В текущих условиях разработчики считают, что могут продолжать работать привычными инструментами, не пытаясь внедрять технологию исключительно ради сокращения сроков.

Такой подход особенно интересен на фоне того, как ИИ постепенно становится частью производственных процессов игровой индустрии. Разработчики используют его в самых разных направлениях — от автоматизации тестирования до создания отдельных элементов контента. Game Science же, по крайней мере на данном этапе, не видит необходимости менять проверенный рабочий процесс ради потенциального ускорения разработки.

При этом заявления Яна Ци не означают полного отказа Game Science от любых технологий искусственного интеллекта в будущем. Речь идёт именно об этапах проектирования и создания игровых ресурсов Black Myth: Zhong Kui и текущем подходе команды к разработке.

Black Myth: Zhong Kui пока не имеет объявленной даты выхода. Game Science также продолжает развивать Black Myth: Wukong, ставшую первым проектом серии и одной из наиболее заметных игр студии.