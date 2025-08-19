Game Science зарегистрировала торговую марку Black Myth: Zhongkui в преддверии Gamescom 2025

Gamescom, одно из самых ожидаемых игровых событий года, уже совсем близко, и ходят слухи о том, что может быть анонсировано. Game Science, разработчик Black Myth: Wukong, уже подтвердил своё участие в мероприятии, но что именно он планирует показать, пока остаётся загадкой. Ранее студия упоминала о разработке дополнения к игре, что, возможно, ещё не исключено.

Однако есть ещё одна интересная находка. В 2020 году Game Science зарегистрировала несколько потенциальных продолжений франшизы Black Myth. И вот сегодня в новой заявке на регистрацию товарного знака упоминается одно из таких названий, намекая на то, что нас может ждать нечто большее, чем просто DLC. Речь идёт о названии Black Myth: Zhongkui, где Чжун Куй — важная фигура китайской мифологии. Его часто изображают как коренастого бородатого мужчину, известного как защитника от злых духов.

Из-за широкого спектра категорий, к которым относится товарный знак, сложно определить, будет ли это новая игра или DLC. Некоторые категории относятся к играм, а другие охватывают различные товары, такие как браслеты и блокноты, что, как предполагается, используется в маркетинговых целях.

В прошлом году Game Science упоминала, что планирует сделать серию Black Myth франшизой, посвящённой китайской мифологии, и это, безусловно, соответствует описанию.