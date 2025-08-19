Gamescom 2025 завершился анонсом Black Myth: Zhong Kui от создателей Black Myth: Wukong

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live завершилась настоящим сюрпризом. Когда зрители уже думали, что шоу подошло к концу, на сцену вышел Джефф Кили и представил «еще один последний сюрприз». Им стал анонс Black Myth: Zhong Kui — второй игры в амбициозной серии от китайской студии Game Science, создателей нашумевшей Black Myth: Wukong.

Анонс сопровождался мрачным и невероятно стильным CGI-трейлером, демонстрирующим мир, пропитанный древней китайской мифологией. Как и Wukong, Zhong Kui будет однопользовательской Action-RPG. Однако на этот раз игрокам предстоит вжиться в роль не Царя Обезьян, а Чжун Куя — легендарного божества, бога-истребителя демонов, который странствует между миром живых и миром мертвых.

Разработчики сразу же опубликовали сессию вопросов и ответов, чтобы прояснить ситуацию. Они подтвердили, что проект находится на очень ранней стадии разработки — по их собственным словам, это «чуть больше, чем пустая папка». Именно поэтому был показан лишь CGI-ролик, а не геймплей. Анонс состоялся сейчас, так как студия по традиции делится новостями со своим сообществом каждый год 20 августа.

На вопрос, почему была анонсирована именно эта игра, а не сиквел Wukong, разработчики ответили, что хотят бросить себе новый вызов и создать «самобытный игровой опыт» с новыми механиками. При этом они успокоили фанатов Царя Обезьян, пообещав, что «путешествие на Запад на этом не закончится».

Учитывая ранний этап разработки, у Black Myth: Zhong Kui пока нет даже примерной даты выхода. Игра планируется к релизу на ПК и всех основных консолях.