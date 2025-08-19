ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Zhong Kui 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.2 6 оценок

Gamescom 2025 завершился анонсом Black Myth: Zhong Kui от создателей Black Myth: Wukong

Gutsz Gutsz

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live завершилась настоящим сюрпризом. Когда зрители уже думали, что шоу подошло к концу, на сцену вышел Джефф Кили и представил «еще один последний сюрприз». Им стал анонс Black Myth: Zhong Kui — второй игры в амбициозной серии от китайской студии Game Science, создателей нашумевшей Black Myth: Wukong.

Анонс сопровождался мрачным и невероятно стильным CGI-трейлером, демонстрирующим мир, пропитанный древней китайской мифологией. Как и Wukong, Zhong Kui будет однопользовательской Action-RPG. Однако на этот раз игрокам предстоит вжиться в роль не Царя Обезьян, а Чжун Куя — легендарного божества, бога-истребителя демонов, который странствует между миром живых и миром мертвых.

Разработчики сразу же опубликовали сессию вопросов и ответов, чтобы прояснить ситуацию. Они подтвердили, что проект находится на очень ранней стадии разработки — по их собственным словам, это «чуть больше, чем пустая папка». Именно поэтому был показан лишь CGI-ролик, а не геймплей. Анонс состоялся сейчас, так как студия по традиции делится новостями со своим сообществом каждый год 20 августа.

На вопрос, почему была анонсирована именно эта игра, а не сиквел Wukong, разработчики ответили, что хотят бросить себе новый вызов и создать «самобытный игровой опыт» с новыми механиками. При этом они успокоили фанатов Царя Обезьян, пообещав, что «путешествие на Запад на этом не закончится».

Учитывая ранний этап разработки, у Black Myth: Zhong Kui пока нет даже примерной даты выхода. Игра планируется к релизу на ПК и всех основных консолях.

18
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Summor Ner

ГеймсКом тоже унылый в этом году. Еле досмотрел. Вся надежда на ГеймАвардс. Может там анонсы повкуснее будут.

18
SnobbishGhost

это даже не игры, прям плакать хочется набор видео, мало того что игр нет, так еще и трейлеры это отдельное искуство позориться, ни геймплея нихрена.

William Dwight

Топчик, жалко ждать придется очень долго

11
Авраам Линкольн
Ну что посоны, вместо крутых и качественных сюжетных игр с выборами, диалогами, романами и т.д., играем в сосалик Жуй Куй? Жуй не жуй, а все равно получишь *** - (слоган этой игры!)

9
DezkQ

С какова перепугу Вуконг сосалик ? Обычный слэшер, с элементами да и то такое, бегай по кругу заряжай палку )

Ему до сосалика как до китая на хромом коте.

4
Авраам Линкольн DezkQ

Ага, там нельзя, как в сосаликах поднимать уровень около бонфаера! Там нет такого, что дохнешь и теряешь свои души, как в сосаликах! Там нет 100500 боссов, как в сосаликах! Там очень крутой и проработанный сюжет с миллионами выборов и диалогов, а не как в сосаликах, весь сюжет в описании оружия, брони и аксессуаров! Ага, как скажешь, не сосалик, твердо и четко!

5
DezkQ Авраам Линкольн

Нет, не сосалик, еще скажи Жопа сосалик.

2
jax baron

какого жоу куя тут происходит?

3
Даздрасен Дыклоп

Конвейер по копипасте запущен. 3 мульярда китайцев одобряют.

3
Madiark

Очередной кал соулс

3
WerGC

ожидаемо

2
vertehwost

Капец. По моему с соулсами уже перебор, раньше хоть графином они отличались а щас то че? Прогресса то не видать да и соскучится я думаю ни кто не успел, чета фигня полная

2
vvvjust

Я конечно рад, что студия новую игру делает, но её ждать еще года 3 минимум придется, а так хотелось вернуться в вуконга, эх... видимо длс можно уже не ждать

1
Laver1

Все таки не длц для вуконга. Жаль.

Ой заныли нытики что в игры не играют. Это игра дай бог через 2 года выйдет, а скорее через 3. Но свидетели конвера, что в игры не играют, уже разнылись. Там колда 7 выходит, которая слеплена меньше чем за год, вот что такое истинный конвеер.

1
