Gamescom 2025 завершился анонсом Black Myth: Zhong Kui от создателей Black Myth: Wukong

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live завершилась настоящим сюрпризом. Когда зрители уже думали, что шоу подошло к концу, на сцену вышел Джефф Кили и представил «еще один последний сюрприз». Им стал анонс Black Myth: Zhong Kui — второй игры в амбициозной серии от китайской студии Game Science, создателей нашумевшей Black Myth: Wukong.
Анонс сопровождался мрачным и невероятно стильным CGI-трейлером, демонстрирующим мир, пропитанный древней китайской мифологией. Как и Wukong, Zhong Kui будет однопользовательской Action-RPG. Однако на этот раз игрокам предстоит вжиться в роль не Царя Обезьян, а Чжун Куя — легендарного божества, бога-истребителя демонов, который странствует между миром живых и миром мертвых.
Разработчики сразу же опубликовали сессию вопросов и ответов, чтобы прояснить ситуацию. Они подтвердили, что проект находится на очень ранней стадии разработки — по их собственным словам, это «чуть больше, чем пустая папка». Именно поэтому был показан лишь CGI-ролик, а не геймплей. Анонс состоялся сейчас, так как студия по традиции делится новостями со своим сообществом каждый год 20 августа.
На вопрос, почему была анонсирована именно эта игра, а не сиквел Wukong, разработчики ответили, что хотят бросить себе новый вызов и создать «самобытный игровой опыт» с новыми механиками. При этом они успокоили фанатов Царя Обезьян, пообещав, что «путешествие на Запад на этом не закончится».
Учитывая ранний этап разработки, у Black Myth: Zhong Kui пока нет даже примерной даты выхода. Игра планируется к релизу на ПК и всех основных консолях.
ГеймсКом тоже унылый в этом году. Еле досмотрел. Вся надежда на ГеймАвардс. Может там анонсы повкуснее будут.
это даже не игры, прям плакать хочется набор видео, мало того что игр нет, так еще и трейлеры это отдельное искуство позориться, ни геймплея нихрена.
Топчик, жалко ждать придется очень долго
Ну что посоны, вместо крутых и качественных сюжетных игр с выборами, диалогами, романами и т.д., играем в сосалик Жуй Куй? Жуй не жуй, а все равно получишь *** - (слоган этой игры!)
С какова перепугу Вуконг сосалик ? Обычный слэшер, с элементами да и то такое, бегай по кругу заряжай палку )
Ему до сосалика как до китая на хромом коте.
Ага, там нельзя, как в сосаликах поднимать уровень около бонфаера! Там нет такого, что дохнешь и теряешь свои души, как в сосаликах! Там нет 100500 боссов, как в сосаликах! Там очень крутой и проработанный сюжет с миллионами выборов и диалогов, а не как в сосаликах, весь сюжет в описании оружия, брони и аксессуаров! Ага, как скажешь, не сосалик, твердо и четко!
Нет, не сосалик, еще скажи Жопа сосалик.
какого жоу куя тут происходит?
Конвейер по копипасте запущен. 3 мульярда китайцев одобряют.
Очередной кал соулс
ожидаемо
Капец. По моему с соулсами уже перебор, раньше хоть графином они отличались а щас то че? Прогресса то не видать да и соскучится я думаю ни кто не успел, чета фигня полная
Я конечно рад, что студия новую игру делает, но её ждать еще года 3 минимум придется, а так хотелось вернуться в вуконга, эх... видимо длс можно уже не ждать
Все таки не длц для вуконга. Жаль.
Ой заныли нытики что в игры не играют. Это игра дай бог через 2 года выйдет, а скорее через 3. Но свидетели конвера, что в игры не играют, уже разнылись. Там колда 7 выходит, которая слеплена меньше чем за год, вот что такое истинный конвеер.