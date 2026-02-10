Компания Game Science Studio выпустила 6-минутный трейлер Black Myth: Zhong Kui в честь Лунного Нового года

Компания Game Science Studio в честь празднования грядущего Лунного Нового года представила шестиминутный внутриигровой трейлер продолжения своей хит-игры Black Myth: Wukong - проекта под названием Black Myth: Zhong Kui.

Ролик, опубликованный 10 февраля, создан как специальный выпуск к Году Лошади. Разработчики подчеркнули, что показанные кадры являются "неканоническими и предназначены только для развлечения".

Согласно анонсу, Black Myth: Zhong Kui выйдет на основных консольных платформах и PC. Конкретная дата релиза пока не объявлена.

Black Myth: Wukong, вышедшая в 2024 году, получила широкое признание за качественную графику и глубокую проработку фольклора, а ее продолжение ожидается с большим интересом со стороны игроков по всему миру.