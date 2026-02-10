ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Zhong Kui 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 33 оценки

Компания Game Science Studio выпустила 6-минутный трейлер Black Myth: Zhong Kui в честь Лунного Нового года

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Game Science Studio в честь празднования грядущего Лунного Нового года представила шестиминутный внутриигровой трейлер продолжения своей хит-игры Black Myth: Wukong - проекта под названием Black Myth: Zhong Kui.

Ролик, опубликованный 10 февраля, создан как специальный выпуск к Году Лошади. Разработчики подчеркнули, что показанные кадры являются "неканоническими и предназначены только для развлечения".

Согласно анонсу, Black Myth: Zhong Kui выйдет на основных консольных платформах и PC. Конкретная дата релиза пока не объявлена.

Black Myth: Wukong, вышедшая в 2024 году, получила широкое признание за качественную графику и глубокую проработку фольклора, а ее продолжение ожидается с большим интересом со стороны игроков по всему миру.

Комментарии:  6
Newworld_DESTROYER

китайцы сделали бы нам подарочек и убрали денуву бы. щас взломщиков нормальных нет уже, остается только слюни пускать

Snake Snaake Snaaaaaake

может лучше найдешь работу?

DanteAwake

Фу нищук

LightheartedYalim Snake Snaake Snaaaaaake

Может у человека есть причины не покупки игр.

Babadzaki-San

Типичная китайская кухня что попало,то и жрём).И разумеется закончили на самом интересном.Может там макакич был под мешком?)И мне одному показалось,что при резке овощей и мяса как будто это был ИИ?В любом случае наконец-то хоть что-то показали по этой игре,ибо Вуконг задал высокую планочку качества,надеюсь и тут китайцы не подкачают.

