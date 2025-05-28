По данным СМИ, EA отменила игру по Чёрной Пантере и закрыла студию Cliffhanger

EA отменила игру Black Panther, которая находилась в разработке, и закрыла своего разработчика Cliffhanger Studios. По словам Ребекки Валентайн из IGN, президент EA Entertainment Лора Миле отправила служебную записку сотрудникам компании, в которой объявила об отмене игры и закрытии студии.

Эти решения трудны. Они влияют на людей, с которыми мы работали, у которых учились и с которыми делились реальными моментами. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их, в том числе находим возможности в EA, где мы успешно помогали людям занять новые должности.

Миле также сказала, что решение было принято, чтобы «заострить наше внимание и направить нашу творческую энергию на самые значительные возможности для роста».

IGN добавляет, что EA отказалась раскрыть, сколько людей было уволено в результате закрытия студии и отмены игры. Валентайн говорит, что увольнения меньше, чем 300 сокращений с апреля, но не может подтвердить, насколько меньше. Также было сказано, что сотрудники «как мобильной, так и центральной команд» были уволены.

Игра Black Panther от EA была впервые подтверждена еще в 2023 году. При этом подробности держались в тайне, и официальный игровой процесс никогда не показывался. Все, что было действительно известно, это то, что это будет однопользовательская игра от третьего лица. Black Panther была частью трехигровой сделки между EA и Marvel, которая включала находящуюся в разработке игру Iron Man вместе с неанонсированной третьей игрой.