По данным СМИ, EA отменила игру по Чёрной Пантере и закрыла студию Cliffhanger

EA отменила игру Black Panther, которая находилась в разработке, и закрыла своего разработчика Cliffhanger Studios. По словам Ребекки Валентайн из IGN, президент EA Entertainment Лора Миле отправила служебную записку сотрудникам компании, в которой объявила об отмене игры и закрытии студии.
Эти решения трудны. Они влияют на людей, с которыми мы работали, у которых учились и с которыми делились реальными моментами. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их, в том числе находим возможности в EA, где мы успешно помогали людям занять новые должности.
Миле также сказала, что решение было принято, чтобы «заострить наше внимание и направить нашу творческую энергию на самые значительные возможности для роста».
IGN добавляет, что EA отказалась раскрыть, сколько людей было уволено в результате закрытия студии и отмены игры. Валентайн говорит, что увольнения меньше, чем 300 сокращений с апреля, но не может подтвердить, насколько меньше. Также было сказано, что сотрудники «как мобильной, так и центральной команд» были уволены.
Игра Black Panther от EA была впервые подтверждена еще в 2023 году. При этом подробности держались в тайне, и официальный игровой процесс никогда не показывался. Все, что было действительно известно, это то, что это будет однопользовательская игра от третьего лица. Black Panther была частью трехигровой сделки между EA и Marvel, которая включала находящуюся в разработке игру Iron Man вместе с неанонсированной третьей игрой.
Одним высером меньше.
Как обычно, EA не изменяет своим традициям и рушит нормальные студии. Главное продолжать клепать клоны Фифы с разным годом в названии, а остальное пофиг. Подумаешь, куча людей без работы осталась.
Так а кто вноват, что лучше всего продаются фифы и нхлы?
Чтобы ты ,клоун, понял, эта та студия где глава разработчиков говорил что они не нанимали белых, чтобы не создавать токсичной атмосферы.
И чё?) В 99% процентах студий при Байдене вещали вот такие "говорящие головы" и вещали про равенство и всякое DEI, даже Рокстары, на которых щас молятся оч многие. Пришёл Трамп, повестка стала неактуальна, говорящие головы заговорили про традиционные семейные ценности и прочее. Причём зачастую это одни и те же люди, что особенно смешно. Всегда надо смотреть на финальный продукт, а не на вещания маркетологов, какие они правильные и насколько они следуют курсу "партии".
Да кому нужна эта пантера.. Правильно что слили и не потратили ещё больше..
Она и разрабатывалась то, небось, только лишь из-за разгара повестки... А щас -всё..
Наверняка была бы та ещё шляпа...
Б*ять. У игровой индустрии все очень плохо.
точнее у традиционных издателей и разрабов, которых мы помним с детства по хорошим играм, малоизвестные и инди студии делают все вполне годно и сейчас, те же Ларианы, разрабы Кингдома и тд
Игра про них была?
Помню новость "Игра про Чёрную пантеру будет использовать новую революционную технологию повествования" ну что действительно получилось революционно.
М-да
Я сам чернокожий ниже пояса, так что для меня новость особенно болезненная. ВАКАНДА ФОРЕВА 😭
Обидно за разрабов конечно😔
Да никто бы за этого ниг... пантеру бы не играл. Такой себе персонаж.