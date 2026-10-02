Авторы амбициозного боевика Black Tides Draga's Wake назвали 2029 год самым ранним сроком релиза

Создатели мрачного морского экшена Black Tides Draga's Wake решили отказаться от стандартных для индустрии туманных обещаний и назвали реальные сроки выхода своего проекта. Основатель и креативный директор независимой студии Strange Creature Factory Грег Странгис в интервью изданию Insider Gaming на шоу 28 Games Later Horror Showcase раскрыл производственные планы команды. Полноценный релиз амбициозного лавкрафтовского боевика состоится не раньше начала 2029 года.

Разработчик подчеркнул, что обозначенный срок представляет собой наиболее реалистичный и удачный сценарий развития событий. Команда принципиально не собирается спешить в ущерб качеству и детальной проработке механик.

Идеальный график для коллектива в самом оптимистичном сценарии - это не позднее начала 2029 года. Это крайний срок, когда команда хотела бы увидеть выход игры, гарантируя при этом отсутствие компромиссов с изначальным видением проекта.

- Грег Странгис, креативный директор и основатель Strange Creature Factory

Столь длительный срок производства обусловлен компактным масштабом студии. В настоящее время костяк команды насчитывает всего от 9 до 12 человек, к которым периодически подключаются внешние специалисты на 5 часов в неделю. При этом Strange Creature Factory уже ведет активные переговоры с потенциальными издателями и финансовыми партнерами. В случае успешного заключения контрактов штат планируют оперативно расширить до 18 или 25 сотрудников, чтобы без задержек завершить полномасштабную разработку.

Грег Странгис обладает солидным послужным списком в крупнобюджетном сегменте. Ранее он приложил руку к проектам в Rockstar Games, Naughty Dog, People Can Fly и Turtle Rock Studios, а также работал в киноиндустрии над картинами режиссера Гильермо дель Торо. Полученный опыт заставил автора категорически отказаться от порочных практик создания фальшивых демонстраций. По словам Странгиса, крупные студии часто собирают красивые отрендеренные ролики исключительно ради привлечения 25 млн долларов от инвесторов, сжигая сотрудников на тупиковых задачах и обманывая ожидания игроков.

В противовес подобным методам все показанные на трансляции геймплейные кадры Black Tides Draga's Wake были записаны напрямую с реальной пре-альфа сборки. Первый рабочий прототип авторы собрали в ноябре прошлого года и тестировали собственными силами в домашних условиях. Проект финансируется исключительно из личных средств создателя без привлечения секретных инвесторов.

События игры разворачиваются в альтернативной истории начала 1900-х годов в мрачном морском антураже. Геймплей сочетает динамичный висцеральный экшен с элементами космического хоррора и реверсивного ужаса, где полученное могущество может в любой момент обернуться паникой перед лицом чудовищ. Боевая система делает упор на парирование, уклонения, менеджмент выносливости и точный расчет, наказывая любителей бездумного нажатия кнопок.

В настоящее время проект Black Tides Draga's Wake находится на ранней стадии производства. Страница боевика уже доступна для добавления в список желаемого в цифровом магазине Steam.