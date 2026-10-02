Космический ужас на замёрзшем судне: новый трейлер Black Tides: Draga's Wake напоминает смесь Dead Space и "Нечто"

Студия Strange Creature Factory представила новый официальный трейлер Black Tides: Draga's Wake — мрачного survival horror с видом от третьего лица. Игра перенесёт пользователей в альтернативное начало XX века на борт огромного разрушающегося парохода «Ормора», застрявшего среди льдов.

Главным героем выступает Драга Боливар — закалённый моряк, контрабандист, профессиональный вор и первый помощник на пиратском судне. Его последнее крупное ограбление заканчивается катастрофой, после чего Драга оказывается заперт на борту «Орморы». Ему предстоит пробираться через лабиринт металлических коридоров в поисках пропавших членов экипажа и столкнуться с ритуальными и космическими ужасами, проникшими в реальность. По мере развития событий древнее божество начинает укореняться в теле самого героя.

Одной из основных составляющих Black Tides: Draga's Wake станут жестокие рукопашные сражения с мутировавшими существами. Игрокам придётся уклоняться от атак, проводить тяжёлые комбинации ударов и вплетать в ближний бой быстрые выстрелы из огнестрельного оружия. Боеприпасы, здоровье и другие ресурсы будут ограничены, поэтому разработчики предлагают постоянно выбирать между расходованием припасов и более рискованной схваткой вплотную.

Креативный директор проекта Грег Стрэнгис отмечал, что команда уделяет особое внимание дизайну персонажей и существ как инструменту повествования. Среди ориентиров он выделяет подход Гильермо дель Торо, где красота и чудовищность могут существовать одновременно, а мифология играет существенную роль в мире произведения. Strange Creature Factory представляет собой небольшую независимую студию, состоящую из специалистов с опытом работы в крупных игровых компаниях.

Black Tides: Draga's Wake разрабатывается для ПК. Страница проекта уже доступна в Steam, однако дата выхода пока не объявлена. Игра рассчитана на одиночное прохождение и будет поддерживать русский интерфейс и субтитры.