Состоялся анонс приключенческого экшен-хоррора Black Tides Draga's Wake в сеттинге альтернативного 1900 года

Состоялся анонс приключенческого экшен-хоррора Black Tides Draga's Wake от студии Strange Creature Factory Ltd. Действие игры разворачивается в альтернативном 1900 году на борту застрявшего во льдах парохода, где экипаж сталкивается с древними космическими силами.

Сюжет рассказывает о контрабандисте по имени Драга Боливар, чье последнее дело оборачивается катастрофой. Огромное судно под названием Ormora оказывается захвачено потусторонними монстрами, а тело самого главного героя постепенно начинает меняться под воздействием чуждой силы. Персонажу необходимо исследовать темные коридоры корабля в поисках выживших членов экипажа. В процессе прохождения Драга встретит Иззи Колеву, бывшую участницу опасного культа, которая разбирается в алхимии и может помочь в борьбе с нависшей угрозой.

Игровой процесс сочетает элементы выживания и динамичные сражения от 3 лица. Боевая система делает упор на рукопашные схватки с возможностью уклонения от вражеских атак и проведение различных комбинаций ударов. Игровые механики позволяют плавно совмещать ближний бой с использованием дальнобойного оружия. Ресурсы в игре сильно ограничены, поэтому патроны, медикаменты и источники энергии придется расходовать с осторожностью. Визуальная составляющая опирается на атмосферу мрачного индустриального стиля начала 20 века и элементы физического уродства мутировавших существ.

Проект разрабатывается на базе движка Unreal Engine и рассчитан на одиночное прохождение с полной поддержкой контроллеров. На странице игры в цифровом магазине Steam указано, что проект получит перевод интерфейса и субтитров на русский язык. Точная дата релиза пока остается нераскрытой, но авторы планируют опубликовать полноценный трейлер в ближайшее время.

Для запуска игры на минимальных настройках графики пользователям потребуется компьютер под управлением операционной системы Windows 10 или Windows 11, процессор Intel Core i5 9500 или AMD Ryzen 5 3500, а также видеокарта MSI Gaming GeForce RTX 2060. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500 и графический ускоритель GeForce RTX 3080.