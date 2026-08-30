Разработку Blackfrost замедлили ради режима выживания в The Long Dark

В студии Hinterland, разработавшей The Long Dark, наметились некоторые изменения. Ранее в этом году сюжетный режим The Long Dark завершился выходом пятого и последнего эпизода Wintermute. После этого можно было предположить, что основное внимание будет уделено сиквелу Blackfrost, анонсированному в 2024 году. Но, по словам представителей Hinterland, хотя работа над Blackfrost ещё не завершена, основное внимание на какое-то время будет сосредоточено на режиме выживания в The Long Dark.

Когда мы впервые анонсировали Blackfrost, продолжение The Long Dark, игровая индустрия была совсем в другом состоянии, — пишет разработчик в своём блоге. — С тех пор целые бизнес-модели пришли в упадок, геополитическая ситуация стала крайне сложной, перспективы развития консолей следующего поколения — гораздо менее ясными, а количество времени и денег, которые игроки тратят на новые игры, сократилось, поскольку все возвращаются к привычным и безопасным играм, которые уже знают.

Одно из направлений, назовем его «TLD Core», будет посвящено дальнейшему обновлению базового режима выживания в TLD. Эта работа будет в основном заключаться в бесплатных обновлениях базовой игры и будет включать в себя исправление ошибок, улучшения качества жизни, а также добавление новых функций или контента по мере возможности. К этой категории относятся, например, добавление дробовика и ручного фонаря из пятого эпизода в базовую игру, а также давно обещанная работа над поддержкой модов и улучшенными пользовательскими настройками.

Два других направления работы сосредоточены на дополнениях (DLC). Мы пока не готовы делиться подробностями о наших планах, но я могу с уверенностью сказать, что они, вероятно, не совсем такие, как вы ожидаете. Оба дополнения расширяют игровой процесс TLD новыми способами. По крайней мере, одно из дополнений будет построено по аналогии с нашим дополнением TALES FROM THE FAR TERRITORY, а другое будет… отличаться. Я намеренно говорю расплывчато, потому что мы всё ещё уточняем наши планы.

Может показаться, что из-за всей этой работы над TLD мы отодвинули BLACKFROST на второй план. Но это не так. Над сиквелом продолжает работать отдельная команда. Мы перевели некоторых сотрудников из BF на поддержку других основных TLD и DLC, о которых я упоминал в предыдущем разделе, чтобы оставить в BF небольшую и сосредоточенную команду, которая продолжит дорабатывать основные системы и мир до выхода игры в раннем доступе, который мы перенесли на 2027 год (на случай, если вы пропустили это объявление в начале этого года).