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Blackfrost: The Long Dark 2 2026 г.
Экшен, Симулятор, Выживание, От первого лица
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Суровая зима и радиоактивные бури в первом трейлере сиквела The Long Dark

butcher69
Новости

Студия Hinterland анонсировала продолжение популярной игры на выживание THE LONG DARK под названием BLACKFROST: The Long Dark II, которое выйдет в ранний доступ в 2026 году на PC (Steam).

BLACKFROST переносит игроков в северный промышленный город Хармонт, который оказался в эпицентре апокалипсиса после появления Авроры. Механика игры претерпела значительные улучшения, включая кооперативный режим, возможность взаимодействовать с NPC и использовать новые элементы психологического выживания через систему «Воля к жизни». Игроки смогут выбрать путь одиночного выживания или объединиться с другими выжившими.

В отличие от предшественницы, BLACKFROST добавляет в игру новые опасности: от экстремальных погодных явлений до радиоактивных бурь. В проекте также будет представлена инновационная система Permalife, где смерть становится частью истории выживания. Игра будет развиваться с учетом обратной связи от игроков в рамках раннего доступа.

BLACKFROST обещает стать эволюцией игры на выживание, сочетая элементы ролевой игры с жестокой реальностью выживания в открытом мире.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Атмосферно, нравится такая стилистика в графике, да и требования надеюсь будут адекватными

3
Kartman9

Челики ещё продолжение сюжета первой части не выкатили, а уже создали вторую часть

1
Matpoc2

Ранний доступ в 2026, так что ещё ничего не создали.

1