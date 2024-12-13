Суровая зима и радиоактивные бури в первом трейлере сиквела The Long Dark

Студия Hinterland анонсировала продолжение популярной игры на выживание THE LONG DARK под названием BLACKFROST: The Long Dark II, которое выйдет в ранний доступ в 2026 году на PC (Steam).

BLACKFROST переносит игроков в северный промышленный город Хармонт, который оказался в эпицентре апокалипсиса после появления Авроры. Механика игры претерпела значительные улучшения, включая кооперативный режим, возможность взаимодействовать с NPC и использовать новые элементы психологического выживания через систему «Воля к жизни». Игроки смогут выбрать путь одиночного выживания или объединиться с другими выжившими.

В отличие от предшественницы, BLACKFROST добавляет в игру новые опасности: от экстремальных погодных явлений до радиоактивных бурь. В проекте также будет представлена инновационная система Permalife, где смерть становится частью истории выживания. Игра будет развиваться с учетом обратной связи от игроков в рамках раннего доступа.

BLACKFROST обещает стать эволюцией игры на выживание, сочетая элементы ролевой игры с жестокой реальностью выживания в открытом мире.