Стала известна дата релиза кооперативного твин-стик-шутера Blackout Protocol в раннем доступе ©

Студия Ocean Drive объявила дату выхода своего предстоящего твин-стик-шутера Blackout Protocol с новым трейлером, раскрывающим больше об истории и персонажах. Blackout Protocol выйдет 19 июля в раннем доступе Steam. Игроки уже могут бесплатно попробовать игру во время Steam Next Fest до 26 июня.

Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный шутер с двумя джойстиками в жанре roguelite, в котором до 3 игроков будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Агенты будут развернуты в удаленном объекте содержания, который отключился после внутреннего нарушения. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне... если вы сможете добраться до нее.

Контент при запуске Blackout Protocol в раннем доступе:

4 персонажа, больше будет добавлено во время кампании раннего доступа.

5 уровней: Автостоянка, Лобби, Офис, Склад, Босс. Дополнительные уровни будут добавлены во время раннего доступа.

Переработана балансировка уровней сложности и размера отряда. Балансировка будет по-прежнему корректироваться на основе отзывов игроков.

Полностью озвучена (Только английский).

Внесены изменения и улучшения, запрошенные бета-тестерами.

Контент демоверсии Blackout Protocol: