Стала известна дата релиза кооперативного твин-стик-шутера Blackout Protocol в раннем доступе

Студия Ocean Drive объявила дату выхода своего предстоящего твин-стик-шутера Blackout Protocol с новым трейлером, раскрывающим больше об истории и персонажах. Blackout Protocol выйдет 19 июля в раннем доступе Steam. Игроки уже могут бесплатно попробовать игру во время Steam Next Fest до 26 июня.
Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный шутер с двумя джойстиками в жанре roguelite, в котором до 3 игроков будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Агенты будут развернуты в удаленном объекте содержания, который отключился после внутреннего нарушения. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне... если вы сможете добраться до нее.
Контент при запуске Blackout Protocol в раннем доступе:
- 4 персонажа, больше будет добавлено во время кампании раннего доступа.
- 5 уровней: Автостоянка, Лобби, Офис, Склад, Босс. Дополнительные уровни будут добавлены во время раннего доступа.
- Переработана балансировка уровней сложности и размера отряда. Балансировка будет по-прежнему корректироваться на основе отзывов игроков.
- Полностью озвучена (Только английский).
- Внесены изменения и улучшения, запрошенные бета-тестерами.
Контент демоверсии Blackout Protocol:
- 4 персонажа (Бойскаут, Стакан, Ред, Скальпель).
- 13 разблокируемых основных видов оружия и 5 тактических снаряжений.
- 2 уровня (Парковка и Лобби) из 5, которые будут доступны при запуске раннего доступа. Каждый уровень генерируется процедурно, чтобы каждая игра была уникальной.
- 3 уровня обновлений агента из 7, которые будут доступны в раннем доступе.