Blackout Protocol 2023 г.
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Стартовало второе ЗБТ твин-стик шутера Blackout Protocol на ПК

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monk70
Новости

Компания-разработчик инди-игр из Лос-Анджелеса (США) Ocean Drive Studio объявила о старте второго закрытого бета-тестирования для ПК своего roguelite-шутера «Blackout Protocol», которая доступна в раннем доступе Steam в 2023 году. Тестирования продлится до 13:00 МСК 11 апреля.

Blackout Protocol приглашает любителей экшена в безумный шутер с двумя джойстиками, в котором 3 игрока будут сотрудничать, чтобы уничтожить очень реальную угрозу. Три агента будут развернуты в удаленной камере содержания, которая отключилась после внутреннего взлома. Пробивайтесь через полчища существ и используйте кубы данных, кредиты и чертежи, чтобы модернизировать свое оборудование в следующей безопасной зоне... если вы сможете добраться до нее.

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