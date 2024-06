Детективное приключение Blacksad: Under the Skin стало доступно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Microids объявила о выходе нуарного детективного приключения Blacksad: Under the Skin на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Первоначально выпущенная в 2019 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, эта игра погружает харизматичного детектива Джона Блэксада в самое сердце темного дела о коррупции в преступном мире Нью-Йорка.

50-е годы, Нью-Йорк: Джо Данн, владелец боксерского клуба, найден мертвым. Тем временем восходящая звезда Бобби Йель, который должен был выйти на ринг для самого важного боя в своей карьере, таинственно исчез. Соня Данн, дочь Джо, берет на себя управление спортзалом и должна разобраться с его финансовыми проблемами. Она нанимает частного детектива Джона Блэксада, чтобы расследовать исчезновение Йеля. Это зловещее дело перенесет нашего следователя в самые темные, самые мрачные глубины Нью-Йорка. С его антропоморфными персонажами и невероятным ощущением 1950-х годов Blacksad: Under the Skin обещает мрачные приключения детективного романа, как и одноименная серия комиксов. Проведите расследование по-своему. Используйте свои кошачьи чувства, охотясь за новыми уликами. Принимайте решения от имени Блэксада и влияйте на исход дела.