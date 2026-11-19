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В сеть якобы утекли 209 ГБ файлов GTA VI для Xbox: Cyberleek связал публикацию EXE с капитализацией токена в $15 млн
Epic Games представила второе превью Unreal Engine 5.9: новые возможности ИИ, WebAssembly и масштабные улучшения движка
Организаторы Games Without AI собрали инди-игры без генеративного ИИ
Aeterna Lucis получила новый трейлер перед декабрьским релизом
Inner City Unit предложит шпионское приключение в городе под тотальной слежкой
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Джефф Кили снова дразнит фанатов Valve возможным анонсом HALF-LIFE 3!
Без старых долгов, но в режиме экономии: в каком состоянии авторы Tomb Raider подходят к релизу двух новых игр
Русский нейродубляж трейлера сюжетного дополнения Cronos: Lazarus
Первые 15 минут геймплея GTA 6- ограбление, перестрелки и побег на самолёте
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Ноябрь 2006 года: три консоли, три философии и месяц, который изменил мир видеоигр
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Процессорная СЖО Deepcool LT360 VISION ARGB
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