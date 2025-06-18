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Blacksmith Master 15.05.2025
Симулятор, Инди, Менеджер, Песочница, Средневековье
7.1 21 оценка

Для Blacksmith Master опубликовали дорожную карту: осадное оборудование и многое другое

Solstice Solstice

Hooded Horse опубликовали дорожную карту для своей стратегии об управлении средневековой кузней.

Вот что ожидает игроков:

  • Улучшение качества жизни на основе запросов сообщества.
  • Производство монет: из меди, серебра и золота.
  • Улучшения менеджмента персонала.
  • Ещё одно улучшение качества жизни.
  • Кульминация: производство осадного оборудования.

Королевству потребуются Большие Пушки, и исполнителем заказа станет ваша кузня. Производство осадного оборудования – это сложные, многоступенчатые проекты из различных компонентов.

Разработчики обещают не останавливаться: после завершения этой дорожной карты игроков ждут дальнейшие контентные обновления.

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