Для Blacksmith Master опубликовали дорожную карту: осадное оборудование и многое другое

Hooded Horse опубликовали дорожную карту для своей стратегии об управлении средневековой кузней.
Вот что ожидает игроков:
- Улучшение качества жизни на основе запросов сообщества.
- Производство монет: из меди, серебра и золота.
- Улучшения менеджмента персонала.
- Ещё одно улучшение качества жизни.
- Кульминация: производство осадного оборудования.
Королевству потребуются Большие Пушки, и исполнителем заказа станет ваша кузня. Производство осадного оборудования – это сложные, многоступенчатые проекты из различных компонентов.
Разработчики обещают не останавливаться: после завершения этой дорожной карты игроков ждут дальнейшие контентные обновления.