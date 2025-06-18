Для Blacksmith Master опубликовали дорожную карту: осадное оборудование и многое другое

Hooded Horse опубликовали дорожную карту для своей стратегии об управлении средневековой кузней.

Вот что ожидает игроков:

Улучшение качества жизни на основе запросов сообщества.

Производство монет: из меди, серебра и золота.

Улучшения менеджмента персонала.

Ещё одно улучшение качества жизни.

Кульминация: производство осадного оборудования.

Королевству потребуются Большие Пушки, и исполнителем заказа станет ваша кузня. Производство осадного оборудования – это сложные, многоступенчатые проекты из различных компонентов.

Разработчики обещают не останавливаться: после завершения этой дорожной карты игроков ждут дальнейшие контентные обновления.