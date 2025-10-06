Анонсирован экшен Blackwood про торговца DVD в духе "Джона Уика"

Студия AttritoM7 Productions (Zero Hour) анонсировала экшен от третьего лица под названием Blackwood. Действие игры разворачивается в Нью-Йорке 2012 года, а внешне боевик похож на фильмы серии «Джон Уик» с Киану Ривзом.

Игрок берет на себя роль Антона Блэквуда — владельца скромного DVD-магазина. Днем герой ведет обычную жизнь и поддерживает видимость нормальности, а ночью становится наемным убийцей, балансируя на грани морали.

Боевая система основана на плавных и быстрых перестрелках с элементами акробатики — во время боя можно перекатываться и уклоняться. Особое внимание авторы Blackwood уделили добиваниям — в том числе с использованием окружения.

Днем протагонист Blackwood может обустраивать магазин и квартиру, менять одежду и взаимодействовать с окружением. В этом сегменте игры авторы даже обещают небольшие RPG-элементы.

Скриншоты Blackwood

Blackwood запланирована к релизу в третьем квартале 2026 года. Пока игра заявлена только для ПК.