Анонсирован экшен Blackwood про торговца DVD в духе "Джона Уика"

Студия AttritoM7 Productions (Zero Hour) анонсировала экшен от третьего лица под названием Blackwood. Действие игры разворачивается в Нью-Йорке 2012 года, а внешне боевик похож на фильмы серии «Джон Уик» с Киану Ривзом.
Игрок берет на себя роль Антона Блэквуда — владельца скромного DVD-магазина. Днем герой ведет обычную жизнь и поддерживает видимость нормальности, а ночью становится наемным убийцей, балансируя на грани морали.
Боевая система основана на плавных и быстрых перестрелках с элементами акробатики — во время боя можно перекатываться и уклоняться. Особое внимание авторы Blackwood уделили добиваниям — в том числе с использованием окружения.
Днем протагонист Blackwood может обустраивать магазин и квартиру, менять одежду и взаимодействовать с окружением. В этом сегменте игры авторы даже обещают небольшие RPG-элементы.
Скриншоты Blackwood
Blackwood запланирована к релизу в третьем квартале 2026 года. Пока игра заявлена только для ПК.
Это настолько плохо, что даже на трейлер не стоит тратить время.
В КСочку свою иди играй, пив пав =) там и думать не нужно.
Мммммм текстурки 2010 года, но я готов закрыть на это глаза, если ГУНФУ будет играться красиво и достойно. Да и вообще, игру про ГУНФУ уже давно должны были сделать, красивые добивания оружием, это очень зрелищно, и в такое хочется играть. Про (Вач Догс Легион) я молчу, это юбики, и очень всрато там всё было сделано. Очень не хватает игры, где можно дирижировать оружием, и красиво добивать врагов, После Джона Уика, кто то должен был додуматься до этого, но нет, чёт у людей не хватает мозгов, запилить пушку, которая порвала бы игропром... Делают всякую хню..
Deus Ex Mankind Devived, текстурки 2016 года, а игра тащит геймплейно и графически, потому что она ужасно стильная и не постареет ещё десять лет минимум.
Так и тут может случится. Да и с учётом требований, которые растут, получать мыльные текстуры в высоком разрешении... ну такое. Лучше тогда текстурки 2010 года.
Причём тут твой Deus Ex Mankind Devived??????????? Ты вообще похоуду суть сообщения не уловил чел.... Я говорю про использование оружия, и красивые добивания ....
Если геймплей будет на уровне в это стоит сыграть) А так пока могу назвать альтернативу - Suit For Hire - однозначный фаворит из игр в стиле Джона Уика
Как понять что разрабы игры зумеры которые сами только в 2012 родились
Да в принципе если видишь названия "В стиле Джона Уика", это сразу же маркер. У зумеров Джон Уик это реально какое то уникальное откровение в плане кинобоевиков, типо такой "единственный крутой мужик, стильно всех убивающий".
при этом большинство сцен будут тупо скрипты
дешевенько,надо хорошенько отполировать и выйдет толк