BLACKWOOD выходит 16 сентября - новый трейлер показал глубину боевой системы и двойную жизнь наёмного убийцы

AttritoM7 Productions и IZilla Games представили новый геймплейный трейлер BLACKWOOD: Act 1, посвящённый боевой системе и дополнительным механикам игры. Первая часть мрачного экшен-триллера от третьего лица выйдет в Steam 16 сентября 2026 года.

Действие BLACKWOOD разворачивается в Нью-Йорке 2012 года. Днём Антон Блэквуд управляет небольшим магазином DVD, а ночью превращается в наёмного убийцу, выполняющего опасные задания. Авторы обещают сочетание кинематографичного повествования, перестрелок и жестокого рукопашного боя, однако новый трейлер показывает, что игра не ограничится стандартным набором механик экшена.

Игрокам придётся экономить боеприпасы, быстро переключаться между оружием, использовать окружение и постоянно менять тактику в зависимости от ситуации. В распоряжении Антона будут различные виды оружия, модификации, прыжки, перемещения и замедление времени. Система боя поощряет мобильность и рискованные действия, позволяя комбинировать разные приёмы и использовать окружающие предметы для получения преимущества.

Между миссиями появится отдельный набор систем, связанных с повседневной жизнью героя. Игроки смогут следить за его здоровьем и питанием, управлять снаряжением, доставками и одеждой, а также настраивать арсенал и тренироваться на стрельбище. Предусмотрено несколько уровней сложности.

BLACKWOOD: Act 1 станет первой частью истории из трёх актов. Игра выйдет как полноценный проект, а не в раннем доступе. Владельцы первой части бесплатно получат последующие главы: Акт 2 запланирован на март 2027 года, а Акт 3 — на сентябрь того же года. После демонстрации на Gamescom 2026 разработчики теперь готовятся открыть доступ к игре для всех желающих.