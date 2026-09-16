В Steam вышел боевик BLACKWOOD от авторов Zero Hour и получил в основном отрицательные отзывы

Студия AttritoM7 Productions, известная по тактическому шутеру Zero Hour, выпустила в Steam свой новый проект под названием BLACKWOOD. Боевик от третьего лица предлагает примерить на себя роль наемного убийцы Антона Блэквуда, который пытается совмещать криминальные заказы в ночном Нью-Йорке 2012 года с дневным управлением магазином проката DVD. На старте игра получила ознакомительную скидку в 10% и продается за 945 рублей при базовой стоимости в 1050 рублей, однако аудитория встретила новинку крайне враждебно.

На момент выхода игра получила статус В основном отрицательные, собрав 184 отзыва, а ее рейтинг одобрения на портале SteamDB упал до 42.10%. Пиковый онлайн проекта в день дебюта с трудом достиг отметки в 984 одновременных пользователя. Большинство покупателей раскритиковало проект за сильное несоответствие обещаний разработчиков с итоговым состоянием экшена, который многие ждали в качестве духовного наследника фильмов о Джоне Уике и серии Max Payne.

Главным поводом для споров стала схема выпуска игры по частям. Разработчики опубликовали только первый акт из 3 запланированных эпизодов, пообещав выпустить второй акт в марте 2027 года, а релиз третьего акта назначили на сентябрь 2027 года. При этом студия категорически отказалась выходить в формат раннего доступа. Как заявили представители студии AttritoM7 Productions, проект не является ранней версией, а покупатели получают полноценную часть большой истории. Игроки сочли подобное объяснение лукавством, ведь платить за обрубок сюжета приходится 25 долларов уже сейчас, а после выхода будущих глав базовая стоимость игры вырастет сначала до 30, а затем и до 35 долларов.

Боевая система новинки также вызвала волну недовольства. Пользователи массово жалуются на топорное управление, сбои при прилипании к укрытиям и странное поведение оружия, пули из которого могут улетать в землю под углом в 45 градусов. Поведение искусственного интеллекта разделилось на 2 крайности: враги либо застревают в текстурах и бездумно смотрят в стены, либо открывают огонь сквозь сплошные препятствия со стопроцентной меткостью. Отдельной критике подвергся рукопашный бой, где окна для парирования ударов практически не работают, а во время затянутых анимаций добивания персонаж остается уязвимым и мгновенно погибает от выстрелов стоящих рядом противников.

Многие игроки разочаровались и в мирной составляющей геймплея. Заявленная рутина владельца точки с дисками на практике обернулась затянутым симулятором ходьбы и уборки. Вместо динамичного экшена приходится тратить большую часть времени на протирание пыли, расстановку коробок по полкам и попытки покормить магазинного кота, без чего сюжетные задачи порой просто отказываются засчитываться. При этом боевые контракты завершаются за 5 минут, после чего игра снова заставляет отправляться спать ради смены суток и накопления чистых денег для оплаты ежемесячных счетов. Дополнительное возмущение в сообществе вызвало присутствие немаркированных изображений от нейросетей на постерах внутри магазина.

Техническое состояние проекта усугубило негативные впечатления. Покупатели сообщают о постоянных микрофризах, графических артефактах и резких падениях частоты кадров даже на современных сборках с видеокартами GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4090. В игре полностью отсутствует гибкая система контрольных точек, а сохранение прогресса происходит только 1 раз в начале каждого виртуального дня. В результате любой вылет игры или ошибка в поездке на автомобиле приводят к откату на несколько часов назад с потерей всей дневной выручки. Вдобавок игроки ругают сильное сжатие звука, напоминающее файлы низкого качества из начала 2000-х годов, и отсутствие раздельной настройки чувствительности мыши при прицеливании.

Среди плюсов немногие сторонники проекта выделили атмосферу Нью-Йорка 2012 года, кинематографичные добивания и детальную кастомизацию оружия на верстаке. Однако даже лояльные пользователи признают, что новинка ощущается сырой технологической демоверсией. Ситуацию для русскоязычной аудитории осложняет и полное отсутствие локализации: в экшене не поддерживается ни русский текст, ни субтитры, а прохождение доступных заданий первого акта занимает от 4 до 6 часов.