Blade & Soul в России отмечает 10 лет: щедрый юбилей с подарками, ивентами и ностальгией

Русскоязычная версия Blade & Soul от платформы «Фогейм» отметила десятилетие с момента релиза, и праздник получился заметным даже по меркам MMORPG-сообществ, которые обычно избалованы ивентами. За десять лет игра прошла типичный путь долгоживущего онлайн-проекта, но юбилей показывает, что аудитория у неё всё ещё активна и важна для издателя.

Игрокам до конца мая раздают сразу несколько наборов с ресурсами, сундуками и косметикой. Среди подарков — глифы, камни, редкие предметы и даже уникальные элементы вроде именной таблички и диалогового облачка. Отдельно выделяется промокод с набором, где можно получить легендарную рукопись приёмов — по сути, это ощутимый бонус к развитию персонажа, а не просто декоративная награда.

Кроме подарков, запущены активности: удвоенный опыт в подземельях, охота на мировых боссов, рейтинговые испытания и даже мини-эвенты с поиском «воришек». В сумме это выглядит как классический «фестиваль активности», когда игра старается удержать старых игроков и вернуть тех, кто давно ушёл.

Разработчик NC Corporation также поздравил российское сообщество, подчеркнув, что десятилетие поддержки — важная веха. И если смотреть трезво, такие юбилеи у MMORPG редко бывают просто формальностью: это способ показать, что игра всё ещё жива, а не музейный экспонат.