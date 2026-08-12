Трейлер обновления Reignited в Blade and Soul NEO

NCsoft не тянет с анонсами — дата уже зафиксирована, и поклонники Blade & Soul NEO уже знают, что 18 августа 2026 года в игру приходит крупный патч Reignited. Это не просто набор мелких правок, а полноценный виток эволюции проекта, где каждое изменение работает на динамику и глубину игрового опыта.

В центре внимания — класс Мастер Гнева. Он знаком ветеранам оригинальной Blade and Soul, но в NEO его механики адаптируют под текущую боевую систему. Баланс и ролевые акценты заметно смещают, чтобы Мастер Гнева ощущался как органичная часть обновлённого мира. Игроки, которые ждали этот архетип, наконец получают шанс раскрыть его потенциал в новых условиях.

Подземелье Poharan’s Dungeon переработают — изменят структуру и ритм: появятся новые волны противников, динамические препятствия и точки, где тактика важнее грубой силы. Даже опытные группы столкнутся с необходимостью перестраивать привычные стратегии, а новички получат более плавный вход в сложные механики подземелья.

Reignited — это не про «ещё одно обновление». Это попытка собрать воедино запросы сообщества, усилить ключевые элементы и дать игрокам больше свободы в выборе темпа и стиля игры. И, судя по набору изменений, NCsoft делает ставку не на количество, а на качество каждого нововведения.