Blade & Soul: Revolution 01.03.2021
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
6.2 12 оценок

Netmarble анонсировала масштабное обновление NEXT для Blade and Soul Revolution с переходом на Unreal Engine 5

Extor Menoger

Компания Netmarble раскрыла подробности крупного обновления NEXT для мобильной MMORPG Blade and Soul Revolution. Релиз апдейта запланирован на 26 мая 2026 года. Главным нововведением станет смена движка игры с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

Переход на новую технологию позволит полностью переработать все локации в игре. Разработчики улучшат детализацию окружения и внедрят систему освещения в реальном времени. Это сделает отображение света и теней более объемным и реалистичным. Директор проекта Рю Дже Сон отметил намерение сохранить оригинальный игровой опыт при значительном улучшении визуальной составляющей.

Обновление добавит в игру новый класс Иллюзионист. Данный персонаж использует фантомы и отвлекающие маневры для уклонения от вражеских ударов, а также применяет нестандартные комбинации атак. Кроме того, по просьбам игроков появится новая вариация телосложения для расы Линов. Разработчики добавили более взрослые пропорции, сохранив привычные черты, и значительно расширили возможности настройки ушей и хвостов.

Для новичков и желающих начать игру заново откроется свежий сервер Уникальный. Там пользователи получат руководства по развитию и шанс добыть экипировку мифического ранга. Сейчас на специальном сайте проходит предварительная регистрация. За участие игроки получат комплект сияющего древнего снаряжения с уровнем улучшения 10, купоны на гарантированный успех древнего усиления с шансом 100 процентов и восстановление повреждений с вероятностью 100 процентов, а также чертеж уникального украшения для лица NEXT Vision.

Также создатели представили план развития проекта на 2026 год. Во 2 квартале в игре появятся мифические подземелья Ядовитый сад и Башня испытаний. На 3 квартал запланирован выход класса Боец с драконами и добавление экипировки уникального ранга Гви Чон. В 4 квартале ожидается релиз 1 нового класса, празднование 8 годовщины игры, а также внедрение новых регионов и сюжетных заданий.

