В Steam вышел ролевой экшен Blade & Sword 2 Ancient Legend в сеттинге древнекитайской мифологии

На цифровой площадке Valve состоялся релиз приключенческой ролевой игры Blade & Sword 2 Ancient Legend, разработанной студией Beijing Pixel Software Technology. Данный проект представляет собой порт оригинальной классической игры, а не ее полноценный ремейк. Выход тайтла состоялся 1 декабря 2025 года, и он уже успел собрать в основном положительные отзывы от первых покупателей.

Сюжетная линия разворачивается в мире древнекитайских мифов спустя сорок лет после событий предыдущей части и поражения императора Джо. Дух Чию, который был подавлен в течение трех тысяч лет, вновь пробудился и угрожает спокойствию мира. Мирная жизнь в деревне Ва-данг нарушена нашествием монстров, а игрокам предстоит взять на себя роль героя, который вместе с легендарным персонажем по имени Шэн отправится в путешествие для истребления демонов и спасения жителей.

Геймплей сосредоточен на динамичной боевой системе с обширным набором навыков, где важную роль играет ритм сражения и комбинации ударов. В игре реализована система динамического освещения со сменой дня и ночи, а также природными явлениями, такими как ветер, снег и дождь. Пользователям доступно несколько классов персонажей, включая Мечника, Великого воина, Девушку с парными клинками, Старейшину и одного секретного героя, открываемого при определенных условиях. Каждый боец обладает уникальными характеристиками и тактикой, варьирующейся от быстрых атак до мощных смертельных ударов.

Так как проект является портом старой игры, системные требования остались крайне низкими и требуют для запуска процессор уровня Pentium II и 128 мегабайт оперативной памяти. Стоит отметить, что Blade & Sword 2 Ancient Legend не имеет перевода на русский язык, предлагая локализацию только на английском, японском и китайском. В честь выхода игру можно приобрести по сниженной цене благодаря релизной скидке.