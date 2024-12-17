Авторы метроидвании Blade Chimera представили новый геймплейный трейлер и обновлённую демоверсию

Team Ladybug выпустила обновлённую демоверсию своей метроидвании Blade Chimera. Это отличный шанс для тех, кто хочет ознакомиться с игрой перед покупкой. Полная версия уже вышла, но новая демоверсия стала расширенной версией предыдущей, показанной на фестивале Steam "Играм быть".

Дополнений действительно много:

У демонического меча Лакса появилась способность накапливать энергию при временной разлуке с протагонистом. Возвращаясь, он выпускает ударную волну, поражая врагов.

Введены головоломки и новые коллекционные предметы.

Blade Chimera рассказывает историю охотника на демонов Шина и его союзника Лакса, демона-меча, который помогает Шину найти утраченные воспоминания, включая детали о его жене.

Игра выходит 16 января 2025 года на ПК и Nintendo Switch. Скачать демоверсию можно в Steam.