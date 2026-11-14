Владельцы франшизы "Бегущий по лезвию" обсуждают создание AAA-игры по культовой фантастической вселенной

Alcon Entertainment, владеющая правами на франшизу «Бегущий по лезвию», ведет переговоры о создании крупной AAA-игры по мотивам культовой научно-фантастической вселенной. Об этом подтвердили руководители компании и исполнительные продюсеры сериала «Бегущий по лезвию 2099» Эндрю Косове и Бродерик Джонсон в интервью IGN.

Во время беседы журналист спросил представителей Alcon, почему Blade Runner до сих пор не получила масштабную современную игровую адаптацию, сопоставимую с Cyberpunk 2077, и обсуждалась ли такая возможность. Косове ответил утвердительно, отдельно подчеркнув, что речь идет именно об игре уровня AAA. При этом он не стал раскрывать подробности переговоров, но отметил важность возможности для игроков взаимодействовать с миром Blade Runner.

У франшизы действительно непростая история в игровой индустрии. Самой известной адаптацией остается приключенческая игра 1997 года от Westwood Studios, получившая признание критиков и ставшая культовой. В 2022 году вышло ее обновленное издание. Более поздние проекты были значительно скромнее: Blade Runner 2049: Replicant Pursuit представляла собой короткий VR-опыт, а анонсированная в 2023 году Blade Runner 2033: Labyrinth, по всей видимости, была отменена.

Таким образом, поклонники вселенной почти 30 лет ждут полноценную новую игру, способную повторить успех классической адаптации. Судя по заявлениям Косове, Alcon рассматривает возможность создания масштабного проекта, который позволит глубже погрузиться в атмосферу киберпанка и непосредственно исследовать этот мир.

Пока неизвестно, какая студия может заняться разработкой и когда проект будет представлен официально. Тем временем сериал «Бегущий по лезвию 2099», действие которого разворачивается спустя 50 лет после событий «Бегущего по лезвию 2049», выйдет на Prime Video 25 ноября 2026 года.