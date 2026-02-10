Annapurna Interactive удалила страницу Blade Runner 2033: Labyrinth из Steam - похоже, что игра отменена

Игроки обнаружили, что страница Blade Runner 2033: Labyrinth от Annapurna Interactive стала недоступна в сервисе Steam. Valve разместила уведомление о предстоящем полном удалении страницы игры.

В 2024 году в Annapurna Interactive произошел масштабный конфликт, в результате которого практически весь персонал покинул компанию из-за разногласий с политикой основательницы Меган Эллисон. Это привело к неопределенности по ряду проектов, включая Blade Runner 2033: Labyrinth, который должен был стать первой игрой, разработанной исключительно внутренней студией издателя.

Официальных заявлений об отмене игры ещё не поступало, однако удаление игры из Steam может свидетельствовать о решении компании полностью отказаться от проекта. Действие игры должно было разворачиваться между двумя фильмами франшизы, после событий "Блэкаута" - террористической атаки, уничтожившей корпорацию Tyrell.