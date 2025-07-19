10 часов на проверку стали: Blades of Fire получила пробную версию на Xbox Series X/S

Поклонники экшн-RPG получили отличный повод опробовать Blades of Fire — с 10 по 20 июля игра доступна на Xbox Series X/S бесплатно в рамках программы Free Play Days. Пользователи могут исследовать мрачный и жестокий мир экшна в течение 10 часов, причем без каких-либо ограничений по контенту — это полноценная версия игры. После завершения пробного периода весь прогресс сохранится, если вы решите приобрести игру. К тому же до 20 июля на Blades of Fire действует скидка 20% на всех платформах: Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (Epic Games Store).

Это предложение выгодно отличается от демо-версии, выпущенной еще до релиза, которая ограничивалась лишь первыми часами прохождения. Теперь игроки могут глубже погрузиться в сюжет, оценить боевую систему и понять философию, стоящую за механикой ковки оружия.

Ключевое отличие Blades of Fire от классических "Souls-подобных" игр — отказ от привычной прокачки характеристик в пользу сложной и глубокой системы создания оружия. По словам ведущего дизайнера Жоана Амата, цель разработчиков заключалась не в том, чтобы сделать из игрока «волшебного бога», а в том, чтобы каждая победа ощущалась как результат осмысленного выбора и мастерства. Здесь важны не абстрактные «сила» и «ловкость», а баланс, вес, форма клинка и даже угол заточки. Именно внимание к деталям при создании оружия открывает почти бесконечные комбинации, позволяя каждому игроку выковать свой собственный стиль боя.

Blades of Fire, вышедшая в мае, уже успела заинтересовать геймеров своим мрачным визуалом, глубокими механиками и уважением к реалистичному подходу к сражениям. Пробная версия на Xbox Series X/S — отличная возможность понять, подходит ли вам этот подход без необходимости тратить деньги. Учитывая отзывчивость управления, визуальную эстетику и необычную систему прогрессии, Blades of Fire может стать неожиданным фаворитом среди RPG этого года.