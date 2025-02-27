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Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
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Авторы Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread представили новый экшен Blades of Fire

Gutsz
Новости

Испанская студия MercurySteam, известная по таким проектам, как Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread, анонсировала свою новую игру — экшен-RPG Blades of Fire. Проект создается при поддержке издателя 505 Games и предложит игрокам путешествие по мрачному фэнтезийному миру, населенному загадочными расами и чудовищами.

Первый трейлер показывает динамичные сражения в стиле hack and slash, необычный антураж и мрачную атмосферу. По геймплею и визуальному стилю Blades of Fire напоминает Castlevania: Lords of Shadow, а в элементах окружения и дизайне врагов можно уловить влияние Darksiders. В трейлере также заметна механическая птица, на которой главный герой сможет путешествовать по миру.

Игра работает на собственном движке Mercury Engine, что может избавить ее от проблем с оптимизацией, которые преследуют многие современные проекты на Unreal Engine 5. Релиз Blades of Fire состоится 22 мая 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store).

44
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
WerGC

помню Castlevania Lords of Shadow была обалденной игрой,по ролику очень не плохо буду ждать и релиз скоро

8
OPen man

меркури стим второго лорда теней завернула знатно. несколько раз перепроходил. надеюсь будет на уровне.

2
Товарищ Марик

первый лучше)

2
OPen man Товарищ Марик

ну а мне второй атмосферней

0
Kentarou Товарищ Марик

Конами загубили. Они там торопили Меркури и финансирование ограничили. Еще на рекламу зажали. Знакомый разработчик работал в МеркуриСтим. Вторая должна была быть больше и масштабный. Жаль слабее первого вышел. но все равно любимая серия игр

0
Hevin

Ну судя по трейлеру нас ждёт та же костыляния, радует!

2
Tokrem

Похоже пытаются сделать свою Кастельванию под другим названием, даже главный герой почти идентичен, чуть постарел.

0
ApparentYousif

Жаль без Steam(

0
ZER0 T0LERANCE
0
DemandingRufus

Castlevania: 20 лет спустя.

0
Второй пилот Дринкинс

Больше хочу продолжение Jericho .

0
Константин Жангереев

"Наномашинссс , Сан!"

0
armageddon123456

Castlevania: Blades of Fire

0
Armen 88

Я уж думал что перевелись такие долбозвоны,что продаются убогим эпикам

-2
вовец

ещё один экшон-рпг по мотивам дарк-соулз. сколько можно - уже вся эта фигня на одинаковых игромеханиках в одну слилась. будто одна и таже игра только текстуры меняют

-4
Icemuse MuseMind

По мотивам "дарк соулз" потому что там есть меч?

1
Ди Гы Icemuse MuseMind

Там темно.

0
Traxnyfree

Она выглядит как сгенерированная за два бутерброда, сейчас как бы поколение ps5, а не ps3

-9