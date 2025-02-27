Авторы Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread представили новый экшен Blades of Fire

Испанская студия MercurySteam, известная по таким проектам, как Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread, анонсировала свою новую игру — экшен-RPG Blades of Fire. Проект создается при поддержке издателя 505 Games и предложит игрокам путешествие по мрачному фэнтезийному миру, населенному загадочными расами и чудовищами.
Первый трейлер показывает динамичные сражения в стиле hack and slash, необычный антураж и мрачную атмосферу. По геймплею и визуальному стилю Blades of Fire напоминает Castlevania: Lords of Shadow, а в элементах окружения и дизайне врагов можно уловить влияние Darksiders. В трейлере также заметна механическая птица, на которой главный герой сможет путешествовать по миру.
Игра работает на собственном движке Mercury Engine, что может избавить ее от проблем с оптимизацией, которые преследуют многие современные проекты на Unreal Engine 5. Релиз Blades of Fire состоится 22 мая 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store).
помню Castlevania Lords of Shadow была обалденной игрой,по ролику очень не плохо буду ждать и релиз скоро
меркури стим второго лорда теней завернула знатно. несколько раз перепроходил. надеюсь будет на уровне.
первый лучше)
ну а мне второй атмосферней
Конами загубили. Они там торопили Меркури и финансирование ограничили. Еще на рекламу зажали. Знакомый разработчик работал в МеркуриСтим. Вторая должна была быть больше и масштабный. Жаль слабее первого вышел. но все равно любимая серия игр
Ну судя по трейлеру нас ждёт та же костыляния, радует!
Похоже пытаются сделать свою Кастельванию под другим названием, даже главный герой почти идентичен, чуть постарел.
Жаль без Steam(
Castlevania: 20 лет спустя.
Больше хочу продолжение Jericho .
"Наномашинссс , Сан!"
Castlevania: Blades of Fire
Я уж думал что перевелись такие долбозвоны,что продаются убогим эпикам
ещё один экшон-рпг по мотивам дарк-соулз. сколько можно - уже вся эта фигня на одинаковых игромеханиках в одну слилась. будто одна и таже игра только текстуры меняют
По мотивам "дарк соулз" потому что там есть меч?
Там темно.
Она выглядит как сгенерированная за два бутерброда, сейчас как бы поколение ps5, а не ps3