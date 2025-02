Авторы Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread представили новый экшен Blades of Fire

Испанская студия MercurySteam, известная по таким проектам, как Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread, анонсировала свою новую игру — экшен-RPG Blades of Fire. Проект создается при поддержке издателя 505 Games и предложит игрокам путешествие по мрачному фэнтезийному миру, населенному загадочными расами и чудовищами.

Первый трейлер показывает динамичные сражения в стиле hack and slash, необычный антураж и мрачную атмосферу. По геймплею и визуальному стилю Blades of Fire напоминает Castlevania: Lords of Shadow, а в элементах окружения и дизайне врагов можно уловить влияние Darksiders. В трейлере также заметна механическая птица, на которой главный герой сможет путешествовать по миру.

Игра работает на собственном движке Mercury Engine, что может избавить ее от проблем с оптимизацией, которые преследуют многие современные проекты на Unreal Engine 5. Релиз Blades of Fire состоится 22 мая 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store).