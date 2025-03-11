Blades of Fire - это повествовательная игра, в которой вы сами решаете, сколько информации хотите узнать

MercurySteam продолжает делиться новыми подробностями о Blades of Fire. Появилось свежее интервью с Gamereactor, в котором соучредитель студии и игровой директор Энрик Альварес обсудил структуру повествования. Хотя Blades of Fire — это очень повествовательная игра, она также предоставляет игроку свободу действий в том, сколько он действительно хочет знать об этом мире и его персонажах.

Может, это и не выглядит так из-за той свободы, которую дает игра, но это игра, в которой очень важен сюжет, и персонажи — это самое важное. Потому что без хороших персонажей не бывает хорошей истории. Поэтому, когда мы писали историю, мы хотели, чтобы повествование было раскрыто через заставки, других персонажей и т. д., но мы также хотели, чтобы повествование было органичным, в зависимости от того, насколько вы активны.

Любопытство проведет вас через важные части истории. Например, есть две механики, о которых вы можете поговорить с Адсо в любое время. Одна механика — хорошо, расскажите мне, что вы знаете о миссии, которую вы выполняете. И они расскажут вам расплывчатые вещи, потому что они не знают всего об этом. Так что вы, как игрок, будете знать то, что знают они.

И есть второй слой, который заключается в том, что я хочу поговорить с Адсо на определенные темы. Вы можете остановиться в любой момент и сказать: «Эй, Адсо, расскажи мне о фальсификаторах. Расскажи мне о молотах. Расскажи мне о мастерах-фальсификаторах, или об этом замке, или об этом новом персонаже, которого мы только что нашли». Все это требует вашего любопытства и активного участия. Существует много повествования, переданного таким образом. Я думаю, что между ними у нас есть что-то довольно связное и интересное.

В Blades of Fire большая часть истории не приходит за вами. Вы должны идти за ней. Вы должны активно стремиться узнать больше. Вы найдете в этой игре довольно сумасшедших персонажей, которые дадут вам другой взгляд на то, что происходит в игре, и много сюрпризов.

Выход новой фэнтезийной приключенческой игры запланирован к 22 мая на ПК (только в Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.