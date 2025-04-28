Blades of Fire неожиданно объединяет в себе механики Dark Souls, Monster Hunter и "симулятора кузницы"

После успешного экшена Metroid Dread студия MercurySteam решила испытать свои силы в новом жанре, и, судя по первым впечатлениям, Blades of Fire может стать одним из самых необычных соулслайков последних лет. Игра смело сочетает в себе элементы сурового экшена в духе Dark Souls, сбор ресурсов и продуманную систему крафта оружия, напоминающую Monster Hunter, а также страсть к кузнечному делу, которая вполне могла бы стать основой для собственного "симулятора кузницы".

В сети были опубликованы свежие превью Blades of Fire, благодаря чему удалось узнать больше интересных подробностей о будущей игре. Как сообщается, здесь игрокам предстоит не просто сражаться, но и создавать уникальное оружие с помощью подробных механик ковки, включая мини-игры по приданию мечам и копьям нужной формы. Выбор материалов напрямую влияет на характеристики оружия, а сами сцены создания сопровождаются впечатляющими кат-сценами. Более того, каждое оружие можно персонально назвать, что ещё сильнее усиливает привязанность к собственноручно выкованным орудиям.

Боевая система в Blades of Fire сочетает привычные элементы уклонения, парирования и выжидания момента для удара, но привносит и новые идеи. Например, блокирование удара здесь используется для восстановления выносливости, а не только для защиты, а направление атаки играет решающую роль в узких пространствах или при столкновениях с несколькими противниками. Щитов в игре нет вовсе — вся защита строится вокруг мастерства обращения с оружием.

Журналисты отмечают, что тон игры оказался не таким мрачным, как можно было ожидать. Хотя история начинается с трагедии, взаимодействие главного героя Арана и его спутника Адсо наполнено лёгким юмором. Адсо комментирует каждый бой, составляя живописный бестиарий врагов, а их дружеская динамика придаёт повествованию неожиданную теплоту.

Кроме привычных для жанра противников — солдат и рыцарей — в игре встречаются и куда более оригинальные существа, например, тролль, атакующий рвотой, или водяной воин, уходящий под землю. Механика добивания крупных врагов тоже получила развитие: врагам можно наносить прицельные удары по определённым частям тела, чтобы изменить ход боя.

Blades of Fire выходит 22 мая 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Epic Games Store.