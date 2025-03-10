Blades of Fire предложит до 80 часов геймплея и уникальную систему кузнечного дела

Недавно анонсированная Blades of Fire от MercurySteam выйдет уже 22 мая и предложит от 60 до 80 часов насыщенного геймплея. Главное отличие игры — уникальная система кузнечного дела, позволяющая создавать оружие с учетом множества параметров.
В интервью PlayStation Blog генеральный директор студии Энрик Альварес рассказал, что в игре будет семь семейств оружия и 14 параметров, влияющих на его характеристики. Игрок сможет выбирать форму клинка, материал, баланс поножей и даже тип стали, который влияет на защиту и способность наносить рваные раны.
Процесс ковки проходит вручную, и каждое действие — от удара молотом до формовки металла — влияет на конечный результат. Однако игроку нужно быть осторожным: слишком сильные удары могут ухудшить характеристики оружия. Важной особенностью является звездный рейтинг готового клинка, который определяет не его качество, а количество возможных починок перед окончательным износом.
Создать рабочее оружие будет легко, но для идеального придется потрудиться. Все решения, принятые в кузнице, прямо повлияют на стиль боя игрока.
Blades of Fire выйдет на PC (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.
звучит как унылая дроч ради пары циферок получше в статах вещи. оружие еще и ломается. в мире нет ни одной игры где эта механика работала бы хоть сколько-то увлекательно. оружие ломается либо слишком медленно и, соответственно, эта механика просто никак не отражается на геймплее, за исключением нажатия дополнительной кнопки при посещении торговца или кузнеца. или оружие ломается супер быстро, что просто бесит, когда любая схватка превращается в закидывание противником всяким хламом, потому что тратить супер пупер пушку на треш жалко.
Можно было бы сделать что оружие тупится что влияет на исходящий урон, и нужно точить. С другой стороны сделать шанс сломать оружие в зависимости от материала и причины. Например в бою с копьем древко может сломаться) Механика возможно сложная,за то достаточно интересная
не интересная. всё сведется к тому, что игрок будет идти в бой с десятком одинаковых копий, что ощущается крайне тупо и по итогу не влияет каким-либо коренным способом на геймплей. но если в процессе игры выяснится, что из-за деревянного древка оружие ломается сильно быстрее, то это негативно отразится на игре. игрок будет играть только цельнометаллическим оружием, а всякие там копья, топоры, дубинки просто не будут использоваться.
Блин, я чето сомневаюсь. Как правило игры подобного ярко выраженного фетезийного сеттинга оказываются каким-то посредством. Может я не прав, но обычно оно так и получается.
Скорее всего прав
Лучше бы кастлванию делали
Мне не нравится,ломающееся оружие и таймер в играх.На данном этапе,уникальная система кузнечного дела кажется лишней.)
Если бы вышла в Стиме то купил бы и поиграл, а так пускай и дальше гниёт на просторах epic game shop