Blades of Fire предложит до 80 часов геймплея и уникальную систему кузнечного дела

Недавно анонсированная Blades of Fire от MercurySteam выйдет уже 22 мая и предложит от 60 до 80 часов насыщенного геймплея. Главное отличие игры — уникальная система кузнечного дела, позволяющая создавать оружие с учетом множества параметров.

В интервью PlayStation Blog генеральный директор студии Энрик Альварес рассказал, что в игре будет семь семейств оружия и 14 параметров, влияющих на его характеристики. Игрок сможет выбирать форму клинка, материал, баланс поножей и даже тип стали, который влияет на защиту и способность наносить рваные раны.

Процесс ковки проходит вручную, и каждое действие — от удара молотом до формовки металла — влияет на конечный результат. Однако игроку нужно быть осторожным: слишком сильные удары могут ухудшить характеристики оружия. Важной особенностью является звездный рейтинг готового клинка, который определяет не его качество, а количество возможных починок перед окончательным износом.

Создать рабочее оружие будет легко, но для идеального придется потрудиться. Все решения, принятые в кузнице, прямо повлияют на стиль боя игрока.

Blades of Fire выйдет на PC (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.