Blades of Fire выйдет в Steam 14 мая вместе с крупным обновлением 2.0

Издатель 505 Games и разработчик MercurySteam объявили, что выпустят ПК-версию приключенческой фэнтезийной игры Blades of Fire в Steam 14 мая вместе с обновлением версии 2.0. Демоверсия Steam уже доступна и включает первую главу игры.

Релиз в Steam включает версию 2.0 игры с крупными обновлениями и улучшениями, а также «Набор искателя приключений» (продаётся отдельно на консолях и в Epic Games Store после выхода версии для Steam), артбук и отмеченный наградами оригинальный саундтрек Оскара Араужо.

Контент версии 2.0 выйдет 14 мая в виде бесплатного обновления для всех платформ и включает множество улучшений:

Новый контент

Новая игра+.

Новый уровень сложности: Титан

Новые детали и скины для оружия (доступны только в режиме «Новая игра+»)

Трансмутация элементов, позволяющая игрокам менять типы материалов.

Фоторежим.

Режим возрождения босса (новый игровой режим, в котором вы можете переигрывать бои с боссами и получать награды).

Заклинания Адсо на оружии для более глубокого боя (награды, связанные с режимом возрождения босса, представляют заклинания, которые усиливают способности оружия с помощью специальных эффектов).

Теперь вы можете погладить быка в Blades of Fire.

Улучшения

Расширены варианты смерти и увечий.

Улучшены анимационные переходы.

Реализация Nvidia DLSS4.

Прочее

Полная перенастройка клавиш для управления с клавиатуры и мыши.

Новые достижения.

Поддержка Steam Deck

Blades of Fire впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 22 мая 2025 года.