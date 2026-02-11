ЧАТ ИГРЫ
Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 146 оценок

Blades of Fire выйдет в Steam 14 мая вместе с крупным обновлением 2.0

monk70 monk70

Издатель 505 Games и разработчик MercurySteam объявили, что выпустят ПК-версию приключенческой фэнтезийной игры Blades of Fire в Steam 14 мая вместе с обновлением версии 2.0. Демоверсия Steam уже доступна и включает первую главу игры.

Релиз в Steam включает версию 2.0 игры с крупными обновлениями и улучшениями, а также «Набор искателя приключений» (продаётся отдельно на консолях и в Epic Games Store после выхода версии для Steam), артбук и отмеченный наградами оригинальный саундтрек Оскара Араужо.

Контент версии 2.0 выйдет 14 мая в виде бесплатного обновления для всех платформ и включает множество улучшений:

Новый контент

  • Новая игра+.
  • Новый уровень сложности: Титан
  • Новые детали и скины для оружия (доступны только в режиме «Новая игра+»)
  • Трансмутация элементов, позволяющая игрокам менять типы материалов.
  • Фоторежим.
  • Режим возрождения босса (новый игровой режим, в котором вы можете переигрывать бои с боссами и получать награды).
  • Заклинания Адсо на оружии для более глубокого боя (награды, связанные с режимом возрождения босса, представляют заклинания, которые усиливают способности оружия с помощью специальных эффектов).
  • Теперь вы можете погладить быка в Blades of Fire.

Улучшения

  • Расширены варианты смерти и увечий.
  • Улучшены анимационные переходы.
  • Реализация Nvidia DLSS4.

Прочее

  • Полная перенастройка клавиш для управления с клавиатуры и мыши.
  • Новые достижения.
  • Поддержка Steam Deck

Blades of Fire впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 22 мая 2025 года.

Комментарии:  6
WerGC

и бесплатна не надо

3
SIGMABOYEAH
3
Кирилл Ренкевич SIGMABOYEAH

Внатуре, он осуждает хорошую игру когда сам играет в игры Юбисофт

1
WerGC Кирилл Ренкевич

чем же она хорошая? вот Castlevania да и мне нравится легион и много других игр которые го8натолпа не принимает

ViksOne

Игра не зашла, на любителя

2
Vantor

Игра по началу пипец как бесила.Но визуал и сюжетка зашла.Да и к боевке привык.Но играть ее ОБЯЗАТЕЛЬНО только на геймпаде.

1