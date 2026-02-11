Blades of Fire выйдет в Steam 14 мая вместе с крупным обновлением 2.0

Издатель 505 Games и разработчик MercurySteam объявили, что выпустят ПК-версию приключенческой фэнтезийной игры Blades of Fire в Steam 14 мая вместе с обновлением версии 2.0. Демоверсия Steam уже доступна и включает первую главу игры.
Релиз в Steam включает версию 2.0 игры с крупными обновлениями и улучшениями, а также «Набор искателя приключений» (продаётся отдельно на консолях и в Epic Games Store после выхода версии для Steam), артбук и отмеченный наградами оригинальный саундтрек Оскара Араужо.
Контент версии 2.0 выйдет 14 мая в виде бесплатного обновления для всех платформ и включает множество улучшений:
Новый контент
- Новая игра+.
- Новый уровень сложности: Титан
- Новые детали и скины для оружия (доступны только в режиме «Новая игра+»)
- Трансмутация элементов, позволяющая игрокам менять типы материалов.
- Фоторежим.
- Режим возрождения босса (новый игровой режим, в котором вы можете переигрывать бои с боссами и получать награды).
- Заклинания Адсо на оружии для более глубокого боя (награды, связанные с режимом возрождения босса, представляют заклинания, которые усиливают способности оружия с помощью специальных эффектов).
- Теперь вы можете погладить быка в Blades of Fire.
Улучшения
- Расширены варианты смерти и увечий.
- Улучшены анимационные переходы.
- Реализация Nvidia DLSS4.
Прочее
- Полная перенастройка клавиш для управления с клавиатуры и мыши.
- Новые достижения.
- Поддержка Steam Deck
Blades of Fire впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 22 мая 2025 года.
и бесплатна не надо
Внатуре, он осуждает хорошую игру когда сам играет в игры Юбисофт
чем же она хорошая? вот Castlevania да и мне нравится легион и много других игр которые го8натолпа не принимает
Игра не зашла, на любителя
Игра по началу пипец как бесила.Но визуал и сюжетка зашла.Да и к боевке привык.Но играть ее ОБЯЗАТЕЛЬНО только на геймпаде.