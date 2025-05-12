Демоверсия Blades Of Fire скоро выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S

Blades of Fire должна выйти на следующей неделе и поступит в продажу на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на PS5 и Xbox Series X/S 22 мая 2025 года.

Но если вы хотите опробовать Blades of Fire до запуска, разработчик MercurySteam и издатель 505 Games объявили, что демоверсия будет доступна скоро на всех платформах перед запуском на следующей неделе.

Студия опубликовала короткое видео на X с клипами игроков, комментирующих, что они хотят демо, чтобы опробовать игру перед тем, как перейти к полной версии, и MercurySteam делает это возможным. Студия не сообщила, когда демо будет доступно, хотя, поскольку игра выходит ближе к концу следующей недели, вероятно, оно появится за несколько дней до этого, чтобы помочь подогреть интерес к полному запуску игры.

Представленная несколько месяцев назад, эта повествовательно-ориентированная фэнтезийная игра-экшен делает акцент на оружии, которое вы используете, и на том, насколько хорошо вы умеете им пользоваться, а это значит, что вы не сможете полагаться на улучшения характеристик и оружие, повышающее силу в конце игры, чтобы пройти даже поздние игровые столкновения в Blades of Fire. Ваши навыки и знание оружия в игре помогут вам дойти до финальных титров больше, чем что-либо другое.

Blades of Fire уже привлекает много внимания. Это был приятный и неожиданный сюрприз на GDC 2025.

Вы — Аран де Лира, перворождённый из Королевского Удела. Пришедшая к власти королева Нерея сотворила чары, обратившие всю сталь в камень. Все клинки мира обращаются прахом, и лишь её чудовищная армия сохранила оружие из божественного металла.