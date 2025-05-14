Демоверсия Blades of Fire выйдет 15 мая

505 Games и MercurySteam объявили, что демоверсия экшен-RPG Blades of Fire станет доступна 15 мая. Игроки смогут опробовать первые часы игры, а весь прогресс перенесется в финальную версию, выход которой намечен на 22 мая для PlayStation 5, Xbox Series и PC в Epic Games Store.

Разработанная MercurySteam, Blades of Fire — это приключенческий экшен с акцентом на тактические сражения и глубокую систему ковки оружия. Главный герой — Аран де Лира, последний, кто способен использовать металл, проклятый новой королевой. Вместе с молодым ученым Адсо он отправляется в смертельно опасное путешествие, полное тайн, монстров и древней магии.

Игрокам предстоит комбинировать сплавы, руны и клинки, создавая оружие, идеально подходящее под различные стили врагов. Вас ждет более 50 типов противников, сложная система боя с возможностью целиться в разные части тела, а также возможность выбирать из семи семейств оружия и десятков уникальных кузнечных свитков.