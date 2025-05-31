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Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 68 оценок

Для игры Blades of Fire вышел небольшой Hotfix

juvantusik juvantusik

Blades of Fire от студии MercurySteam получила хотфикс, исправляющий следующие проблемы:

  1. Мы внесли исправление, чтобы устранить случайную блокировку в последней части миссии сопровождения Скелета-Малыша. Пострадавшим игрокам достаточно просто подойти ко входу в Библиотеку, чтобы продолжить миссию оттуда.
  2. Также исправлены случайные вылеты во время битвы с боссом Эцидом.
  3. Исправлен баг в "Оракуле Кузнецов", из-за которого некоторые секреты могли оставаться неотмеченными на карте, даже если игрок их уже обнаружил.
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