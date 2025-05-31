Для игры Blades of Fire вышел небольшой Hotfix

Blades of Fire от студии MercurySteam получила хотфикс, исправляющий следующие проблемы:
- Мы внесли исправление, чтобы устранить случайную блокировку в последней части миссии сопровождения Скелета-Малыша. Пострадавшим игрокам достаточно просто подойти ко входу в Библиотеку, чтобы продолжить миссию оттуда.
- Также исправлены случайные вылеты во время битвы с боссом Эцидом.
- Исправлен баг в "Оракуле Кузнецов", из-за которого некоторые секреты могли оставаться неотмеченными на карте, даже если игрок их уже обнаружил.