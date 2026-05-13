Новый трейлер Blades of Fire 2.0 рассказывает о титановом уровне сложности и режиме "Новая игра+"

В преддверии выхода мрачной фэнтезийной приключенческой игры Blades of Fire в Steam, разработчик MercurySteam и издатель 505 Games раскрыли подробности о двух новых функциях, которые появятся в версии 2.0. В видео демонстрируется новый, невероятно трудный режим сложности – титановый, а также представлен режим «Новая игра+», позволяющий игрокам переиграть приключение Арана де Лиры и открыть для себя новый уровень мастерства кузнеца.

Титановый уровень сложности — очень трудный, рекомендуется только для самых опытных игроков, стремящихся доказать своё мастерство. Он требует умной тактики боя, отличного управления оружием и проницательного взгляда, чтобы противостоять поведению врагов и выйти из боя невредимыми. Игроки будут сражаться с врагами, у которых увеличенные на 20% здоровье, броня и урон. Боссы были перебалансированы, механика боя стала более строгой, основанной на тайминге — награда достаётся тем, кто действует точно, а безрассудных ждёт поражение. И если этого недостаточно, Королева наложила проклятие на некоторые Наковальни по всему королевству, сделав их непригодными для отдыха или быстрого перемещения, что препятствует продвижению Арана.

Новая игра+, открывающаяся после первого прохождения Blades of Fire, приглашает игроков заново пережить приключения Арана, сохранив большую часть достигнутого прогресса. Навыки и улучшения, камни здоровья и выносливости, оружие и чертежи, материалы, память кузницы, содержимое кодекса, заклинания Арканы и разблокированные скины будут перенесены, но за определённую плату, так как урон от врагов будет зависеть от максимального здоровья игрока. Для перфекционистов режим «Новая игра+» добавляет два новых скина и 27 эксклюзивных статуй кузницы, которые откроют совершенно новые детали оружия. Статуи отображаются на карте с самого начала игры; чтобы открыть новые детали оружия в кузнице, поднесите к каждой статуе правильный тип оружия.

Blades of Fire в настоящее время доступна на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series. Blades of Fire 2.0 будет доступна в Steam 14 мая. В этот же день обновление до версии 2.0 станет бесплатным для всех остальных платформ, включая PlayStation 5, Xbox и Epic Games Store.