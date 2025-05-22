Огонь, выкованный из прошлого: создатели Blades of Fire рассказали какой культовой игрой вдохновлялись

В преддверии релиза Blades of Fire, студия MercurySteam поделилась с журналистами несколькими неожиданными откровениями. Одним из самых интересных стало признание: главным источником вдохновения для новой игры послужила не Castlevania, с которой у студии ассоциируются её прошлые успехи, а Blade of Darkness — культовый боевик начала 2000-х, над которым работали основатели MercurySteam ещё до создания самой студии.

Если и называть настоящую эмоциональную точку отсчёта для Blades of Fire, то это именно Blade of Darkness. С него для нас всё началось. Именно там впервые загорелся наш огонь.

— признались разработчики.

Это заявление стало центральным моментом интервью и дало понять: Blades of Fire — это не просто новая IP, а переосмысление боевой фэнтези-классики, где холодное оружие — не просто инструмент, а продолжение самого игрока.

Отсюда и акцент на кузнечное ремесло: в игре нет стандартного дропа оружия, каждый клинок игрок создаёт сам — с учётом веса, длины, типа сплава. Процесс интуитивный, но при желании может стать глубокой системой настройки. Как отметили разработчики, игроки смогут сохранить понравившееся оружие и развивать его на протяжении всей игры.

Интервью также подтвердило, что Blades of Fire — начало масштабной саги. Это не замкнутая история, а первый шаг в рамках более крупного повествования, которое планируется развивать дальше.

Blades of Fire выходит уже сегодня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.