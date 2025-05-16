Создатели Blades of Fire представили новый трейлер в честь выхода демоверсии

505 Games и MercurySteam опубликовали новый трейлер демоверсию предстоящей приключенческой игры Blades of Fire в честь выхода демоверсии, которая уже доступна на ПК и консолях.. Эта демоверсия показывает начало игры, позволяя вам выковать свое первое оружие. Она также позволит вам испытать боевую систему игры, сразиться с большим троллем и узнать больше о путешествии Арана.

В Blades of Fire ваше оружие — это ваши самые ценные инструменты для выживания и победы против сил королевы Нереи. Выковать идеальное оружие и освоить его использование крайне важно, чтобы добиться успеха в вашем стремлении свергнуть ее.

Система ковки лежит в основе игрового процесса Blades of Fire и предлагает игрокам уникальный шанс создать мощное оружие, которое поможет им выжить в мире хаоса. Игроки будут собирать материалы, комбинировать элементы и улучшать снаряжение Арана.

505 Games выпустит Blades of Fire 22 мая.