Вышла демоверсия Blades of Fire - экшена авторов Metroid Dread и Castlevania

505 Games и MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadow) выпустили бесплатную демоверсию приключенческого экшена Blades of Fire. Пробник доступен на ПК (EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Разработчики отметили, что игроки смогут опробовать первые пару часов игры. Накопленный прогресс позволят перенести в полную версию Blades of Fire. Также авторы показали новый трейлер экшена, посвященный игровому миру.

События игры происходят в мире, созданном таинственными кузнецами. Главный герой — Аран де Лира, сын главы королевской стражи. Ему предстоит свергнуть королеву Нерею, чье проклятье превращает весь металл в камень.

Разработчики Blades of Fire обещают уникальную боевую систему, в которой можно атаковать определенные части тела врага. Кроме того, в экшене нужно будет ковать себе оружие и развивать навыки главного героя.

Blades of Fire выйдет 22 мая. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык. Стоимость экшена составляет 3419 рублей.