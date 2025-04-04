Жестокие поединки и суровое кузнечное дело в новом ролике Blades of Fire

Разработчики Blades of Fire раскрыли новые детали хардкорного боевика, релиз которого состоится 22 мая 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store).

Сражения в игре построены на боевой системе с четырьмя направлениями атак: удары можно наносить по голове, корпусу, слева и справа. Также доступны слабые и сильные атаки, блоки и уклонения. Поединки обещают быть жестокими — кровь льётся рекой, а обезглавливание врагов станет обычным зрелищем.

Оружие в Blades of Fire изнашивается, поэтому его нужно чинить и перековывать, но лишь ограниченное число раз. Это заставит игроков тщательно следить за снаряжением.