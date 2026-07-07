Разработчики изометрического ролевого экшена Blades of Mirage запустили открытое тестирование в Steam

Индонезийская студия Agate совместно с издательством Red Dunes Games объявила о старте публичного тестирования своей новой игры Blades of Mirage. Испытания проходят на платформе Steam с 6 июля 2026 года по 20 июля 2026 года, и принять в них участие может любой желающий.

Blades of Mirage представляет собой приключенческий ролевой экшен с изометрической камерой. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире, вдохновленном культурой и мифологией Юго-Восточной Азии. Главная героиня по имени Мира отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти близких и очистить земли от скверны, распространяемой божеством огня. На своем пути она посетит разнообразные биомы, включая густые джунгли, саванны восточной Индонезии, заснеженные горы и древние храмы.

Игровой процесс сосредоточен на динамичных сражениях и решении пространственных головоломок. Мира обладает способностью превращать воду в смертоносное оружие. В зависимости от ситуации на поле боя игроки могут переключаться между различными типами вооружения ближнего и дальнего боя, такими как традиционный кинжал крис, меч, тяжелый молот и лук. Боевая система разделена на рубящие, колющие и дробящие типы урона, что позволяет подбирать эффективную тактику против конкретных противников.

В рамках текущего тестирования, которое продлится до 20 июля 2026 года, пользователям доступна ознакомительная версия проекта. В ней можно опробовать 3 вида оружия, настроить характеристики героини с помощью системы рун, а также сразиться с опасными монстрами. Разработчики также добавили внутриигровой таймер для отслеживания времени прохождения, что позволяет игрокам соревноваться в скорости зачистки локаций. Чтобы получить доступ к бета-версии, необходимо перейти на страницу игры в цифровом магазине Steam и отправить запрос.

Создатели уделяют особое внимание атмосфере и звуковому сопровождению. Музыку для проекта пишут композиторы Кристофер Энг и Мартин Барреби из студии House of Elias. Энг ранее работал над звуковым оформлением кооперативного хита It Takes Two. В саундтреке игры сочетаются классический западный оркестр, тяжелые гитарные риффы и традиционные индонезийские инструменты, такие как бамбуковые погремушки ангклунг, флейты и национальные перкуссии. Это позволяет создать уникальное звучание во время битв с масштабными боссами, созданными на основе азиатских легенд.

Для запуска тестовой версии игры потребуется персональный компьютер под управлением операционной системы Windows 10. Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5 1030, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1050. Для комфортной игры авторы рекомендуют использовать контроллеры, поддерживаются устройства от консолей Xbox и PlayStation. Точная дата полноценного релиза игры пока не сообщается.