Blasphemous преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий

Продажи Blasphemous достигли важной вехи: разработчик The Game Kitchen подтвердил, что эта признанная Metroidvania превысила 5 миллионов проданных копий по всему миру.

Об этом достижении было объявлено в сообщении на официальном аккаунте студии в социальных сетях, где она поблагодарила игроков за их постоянную поддержку.

Мы выражаем глубочайшую благодарность каждому Кающемуся, который принял страдания и путешествовал по землям Квстодии.

Blasphemous впервые вышла 10 сентября 2019 года и доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Игра также выпущена для macOS, Linux и Amazon Luna.

Blasphemous, разработанная испанской студией The Game Kitchen и изданная Team17, — это двухмерная метроидвания с боковой прокруткой, которая переносит игроков в мрачный мир Квстодии. Игроки управляют Кающимся, сражаясь с врагами и исследуя взаимосвязанные локации в попытке снять проклятие, известное как Чудо.