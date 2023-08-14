17 минут начала мрачной метроидвании Blasphemous 2

Осталась всего пара недель до выхода мрачной метроидвании Blasphemous 2 от The Game Kitchen, чья эстетика несколько исключительна благодаря используемым изображениям, которые уходят корнями в католические обычаи Испании и ее многовековую историю. Кающийся возвращается в качестве главного героя этого нового приключения, которое, похоже, произведет революцию в жанре.
IGN смог показать новый игровой процесс, демонстрирующий начало игры. Посмотрите, как Кающийся просыпается из могилы и продвигается вперёд.
Blasphemous 2 опирается на католическое искусство, но добавляет к нему темный поворот, погружая игроков в мир бесконечных страданий под властью безжалостного и жестокого Бога. В этой новой части безмолвный главный герой, известный как Кающийся, пробуждается от своего вечного покоя и вызывается в незнакомую новую землю. И снова ему доверена миссия противостоять силе Гривусного Чуда.
Игрокам нужно будет снова использовать шипастую саблю и, возможно, даже исследовать дополнительные варианты оружия, пока они перемещаются по гротескным видениям наказания и мученичества. Это путешествие проведет их через извилистые готические коридоры и пустынные холмы, предлагая более гибкий опыт с большей настройкой персонажа.
Blasphemous 2 выходит 24 августа на ПК (в Steam и GOG), Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
Так 17 или 16 минут?)))