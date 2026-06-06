Blasphemous 2 неожиданно получила огромное бесплатное дополнение: новая локация, кнут и свежие испытания уже доступны

Студия The Game Kitchen преподнесла поклонникам Blasphemous 2 приятный сюрприз во время Future Games Show Summer Showcase, внезапно выпустив масштабное обновление The Third Sin. В отличие от дополнения Mea Culpa, вышедшего в 2024 году, новый контент распространяется совершенно бесплатно для всех владельцев игры.

Сюжет The Third Sin отправляет Кающегося в загадочный замок, скрытый в отдалённой части Квстодии. Согласно истории дополнения, это место стало последним пристанищем герцогини, пережившей разрушительное влияние Чуда. Теперь игрокам предстоит раскрыть тайны проклятого замка и его трагических обитателей.

Главным нововведением стало новое оружие — кнут. Он используется не только в бою, но и при исследовании мира, помогая преодолевать препятствия и открывать дополнительные маршруты. Кроме того, разработчики добавили новую область, размеры которой составляют примерно четверть карты оригинальной игры вместе с контентом Mea Culpa.

Обновление также включает четыре новых священных задания, дополнительных противников, нового босса, систему фамильяров для вызова помощников, а также новые молитвы и фигуры для расширения возможностей персонажа. Такой объём контента вполне тянет на полноценное дополнение, что делает решение выпустить его бесплатно особенно примечательным.

Для поклонников метроидваний это отличный повод вернуться в мрачный мир Blasphemous 2. Немногие современные проекты получают столь крупные бесплатные обновления спустя годы после релиза, и The Third Sin выглядит как серьёзное расширение, способное вдохнуть в игру новую жизнь.

Дополнение уже доступно на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Версия для PlayStation 4 появится позднее.