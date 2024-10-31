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Blasphemous 2 24.08.2023
Экшен, Платформер, Ретро
8.2 155 оценок

Blasphemous 2 получила дополнение Mea Culpa и бесплатное обновление True Torment

monk70
Новости

Game Kitchen и Team17 Digital сообщили, что для Blasphemous 2 стало доступно дополнение Mea Culpa и обновление True Torment. В этом масштабном дополнении вас ждет новая концовка, новые боссы, новые зоны, новые способности, новые враги, новые задания.

Бесплатное обновление включает:

  • Расширенные зоны: Хор Терний, Затонувший Собор и Базилика Древних Ликов были переделаны с новыми испытаниями для исследования и завоевания.
  • Новые соединительные зоны: Более быстрое перемещение между уже исследованными зонами, чтобы вы могли проложить свой путь по миру быстрее, чем Сармьенто и Центелла.
  • Новый вызов: Лабиринт Приливов представляет собой новый вызов для тех, кто готов его принять.
  • Новая Игра+: Полностью настраиваемые параметры сложности для улучшения вашей сохраненной игры от более сильных врагов до более смертоносных шипов и смертельных падений.
  • Новые враги.

Платный DLC Mea Culpa включает:

  • Новые зоны: две огромные новые зоны, в которых вы сможете выдержать их суровые ветры и подняться на их возвышающиеся высоты
  • Новые боссы: сразитесь с некоторыми из величайших испытаний и посмотрите поражению в лицо в Mea Culpa
  • Новые задания: соберите свой меч и испытайте силу Mea Culpa. Плюс по пути встречайте новых персонажей.
  • Новые NPC: 4 новых соотечественника для вашего путешествия, примут ли они свою судьбу или вы измените их навсегда?
  • Новая альтернативная концовка: столкнитесь с некоторыми из самых жестоких испытаний Blasphemous 2.
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