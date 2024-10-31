Blasphemous 2 получила дополнение Mea Culpa и бесплатное обновление True Torment

Game Kitchen и Team17 Digital сообщили, что для Blasphemous 2 стало доступно дополнение Mea Culpa и обновление True Torment. В этом масштабном дополнении вас ждет новая концовка, новые боссы, новые зоны, новые способности, новые враги, новые задания.
Бесплатное обновление включает:
- Расширенные зоны: Хор Терний, Затонувший Собор и Базилика Древних Ликов были переделаны с новыми испытаниями для исследования и завоевания.
- Новые соединительные зоны: Более быстрое перемещение между уже исследованными зонами, чтобы вы могли проложить свой путь по миру быстрее, чем Сармьенто и Центелла.
- Новый вызов: Лабиринт Приливов представляет собой новый вызов для тех, кто готов его принять.
- Новая Игра+: Полностью настраиваемые параметры сложности для улучшения вашей сохраненной игры от более сильных врагов до более смертоносных шипов и смертельных падений.
- Новые враги.
Платный DLC Mea Culpa включает:
- Новые зоны: две огромные новые зоны, в которых вы сможете выдержать их суровые ветры и подняться на их возвышающиеся высоты
- Новые боссы: сразитесь с некоторыми из величайших испытаний и посмотрите поражению в лицо в Mea Culpa
- Новые задания: соберите свой меч и испытайте силу Mea Culpa. Плюс по пути встречайте новых персонажей.
- Новые NPC: 4 новых соотечественника для вашего путешествия, примут ли они свою судьбу или вы измените их навсегда?
- Новая альтернативная концовка: столкнитесь с некоторыми из самых жестоких испытаний Blasphemous 2.